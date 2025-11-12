Θρήνος στη Λάρισα για 26χρονο φοιτητή που σκοτώθηκε πέφτοντας από πεζογέφυρα στη Συγγρού - Συγκλονίζει ο πατέρας του - Real.gr

Βαθύ πένθος έχει σκορπίσει στη Λάρισα η είδηση του θανάτου 26χρονου φοιτητή, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στην Αθήνα, ύστερα από πτώση από πεζογέφυρα στη λεωφόρο Συγγρού

Η είδηση του χαμού του έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία αλλά και τον πανεπιστημιακό κόσμο, καθώς ο νεαρός φοιτητής επρόκειτο σε λίγες ημέρες να ορκιστεί και να πάρει το πτυχίο του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες του θανάτου του νεαρού, ενώ έχει ζητηθεί και η συλλογή βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες της περιοχής προκειμένου να ρίξει «φως» στην υπόθεση. Ο 26χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Ο πατέρας του, συντετριμμένος, απευθύνθηκε με μία σπαρακτική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα και εκφράζοντας την αποφασιστικότητά του να μάθει την αλήθεια: «Ήρθες στη ζωή μας σαν τον άνεμο…βιαστικός μόλις έξι μηνών μας έκανες καλύτερους με την μεγάλη σου καρδιά και την καλοσύνη σου… και ξαφνικά μας άφησες και έφυγες, γιατί; ποιος; πώς; μας άφησες με πολλά ερωτηματικά και ένα τεράστιο κενό μέσα μας και στη ζωή μας. Τώρα εμείς πώς θα συνεχίσουμε; δεν θα μας ξαναπάρεις τηλέφωνο να ακούσουμε έλα πατέρα ( περιπαιχτικά) να κάνεις πλάκα στη μαμά σου και να ανταλλάξετε ιδέες με την αδελφή σου. Που πας αγόρι μου; γιατί; ποιος; πώς;. Δεν θα μείνουν αναπάντητα θα τις βρω τις απαντήσεις. Στο υπόσχομαι. Ο μπαμπάς».

Οπως αναφέρει το onlarissa, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και η ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζει την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 26χρονος φοιτητής έχασε τη ζωή του.

Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα στις 3 το μεσημέρι από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου, στο Νέο Κοιμητήριο της Λάρισας, όπου φίλοι, συγγενείς και συμφοιτητές θα πουν το τελευταίο «αντίο» στον άτυχο νεαρό.