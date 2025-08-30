Θρήνος στη Σίφνο για 14χρονο που πέθανε στον ύπνο του - «Καλό ταξίδι μικρέ μας άγγελε» - Real.gr

Στο πένθος έχει βυθιστεί η Σίφνος, μετά την ξαφνική απώλεια του 14χρονου Λευτέρη.

Οπως αναφέρει το cycladeslive, ο ανήλικος ήταν αρχηγός της Κ-14 του Πανσιφναϊκού, με τον πατέρα του να έχει ενεργό ρόλο στη διοίκηση του συλλόγου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το παιδί δεν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας, με την ιατροδικαστική έκθεση να αναμένεται να ρίξει ως στα αίτια του θανάτου του.

«Καλό ταξίδι μικρέ μας άγγελε»

Ο Πανσιφναϊκός αποχαιρέτησε τον 14χρονο με μια συγκινητική ανακοίνωση:

«Δυστυχώς δεν πέρασε ούτε ένας χρόνος και η μοίρα «έπαιξε» ξανά το άσχημο παιχνίδι της Ένα ακόμα νέο παιδί «έφυγε» ξαφνικά από κοντά μας, βυθίζοντας όλη την Σίφνο στο πένθος! Ο Λευτέρης μας με τα τόσα αστεία του και την τόσο δυναμική παρουσία του ,πήγε να «παίξει» μπάλα με τον Θανάση μας εκεί ψηλά Ας είναι το τελευταίο παιδί που «φεύγει» χωρίς να ζήσει την ζωή του ,όπως την είχε ονειρευτεί! Κωστή-Γεωργία τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια από όλη την ομάδα! Καλό ταξίδι μικρέ μας άγγελε».