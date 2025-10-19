Θρήνος στην Εύβοια: Νεκρός ο 21χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο - Real.gr

Έφυγε από από την ζωή ένας 21χρονος, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα τον περασμένο Ιανουάριο.

Το τροχαίο συνέβη στον δρόμο Χαλκίδας-Δροσιάς όταν ο νεαρός οδηγός ενώ πήγαινε στη δουλειά του, ξαφνικά έχασε τον έλεγχο του ΙΧ του και έπεσε πάνω σε μια ελιά.

Τον 21χρονο απεγκλώβισαν άνδρες της Πυροσβεστικής, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Γενικό νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου διασωληνώθηκε και διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline.gr, από το ατύχημα, ο άτυχος νέος υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Υποβλήθηκε σε γαστροστομία και τραχειοστομία, ενώ καθηλώθηκε στο κρεβάτι, ανήμπορος να μιλήσει ή να κινήσει τα άκρα του.

Πριν τρεις εβδομάδες-και μετά από οκτώ ολόκληρους μήνες νοσηλείας- πήρε εξιτήριο και μεταφέρθηκε σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης. Δυστυχώς, όμως, δεν τα κατάφερε.