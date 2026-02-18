Θυελλώδεις άνεμοι: Έπεσαν δέντρα στην Κρήτη – Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια - Real.gr

Στο… έλεος των θυελλωδών ανέμων βρέθηκε και πάλι η Κρήτη με μικροπροβλήματα να έχουν προκληθεί σε όλη το νησί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, η πυροσβεστική υπηρεσία από χθες το απόγευμα μέχρι και αυτήν την ώρα έχει δεχθεί δεκάδες κλήσεις κυρίως για κοπή δέντρων και απομάκρυνση αντικειμένων.

Οι ισχυροί δυτικοί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή έχουν προκαλέσει τεράστια προβλήματα με δέντρα να έχουν πέσει σε Χανιά, Αγία Γαλήνη, Ηράκλειο αλλά και Λασίθι.

Δείτε εικόνα από την πτώση δέντρου στην Αγία Γαλήνη Ηρακλείου:

Την ίδια ώρα, οι θυελλώδεις άνεμοι έχουν «ρίξει» μηχανάκια, έχουν μετακινήσει κάδους και άλλα αντικείμενα τα οποία κλήθηκε να διαχειριστεί η πυροσβεστική.

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια της Κρήτης

Δεμένα παρέμεναν χθες τα πλοία στα λιμάνια της Κρήτης εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στο Κρητικό Πέλαγος και το Αιγαίο.

Σύμφωνα με ενημέρωση του λιμεναρχείου Ηρακλείου στο patris.gr, τα πλοία θα παραμείνουν δεμένα έως τις 12 το μεσημέρι, οπότε και αναμένεται να αρθεί το απαγορευτικό.

Την ίδια ώρα, στο λιμάνι της Σούδας τα πλοία της γραμμής δεν αναχώρησαν εξαιτίας του ότι έχει τεθεί σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου.