Θυελλώδεις άνεμοι σάρωσαν τον Βόλο: Ξεριζώθηκαν δέντρα, καταπλακώθηκαν ΙΧ - ΦΩΤΟ & Βίντεο - Real.gr
Θυελλώδεις άνεμοι σάρωσαν τον Βόλο: Ξεριζώθηκαν δέντρα, καταπλακώθηκαν ΙΧ – ΦΩΤΟ & Βίντεο

08:59, 18/09/2025
Θυελλώδεις άνεμοι σάρωσαν το βράδυ της Τετάρτης προς Πέμπτη τον Βόλο.

Σύμφωνα με το thenewspaper.gr, σε πολλές περιοχές καταγράφηκαν πεσμένα δέντρα και σπασμένα κλαδιά, τα οποία έκλεισαν δρόμους και πεζοδρόμια. Ιδιαίτερα μεγάλες είναι οι ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, καθώς δεκάδες Ι.Χ. καταπλακώθηκαν, προκαλώντας σημαντικό οικονομικό πλήγμα στους ιδιοκτήτες.

Ταυτόχρονα, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, οι δυνατοί άνεμοι προκάλεσαν σοβαρές βλάβες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, με αποτέλεσμα πολλές γειτονιές να μείνουν χωρίς ρεύμα για αρκετές ώρες.

Εικόνες από τον Βόλο

