Θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο – Πού ισχύει το απαγορευτικό απόπλου - Real.gr

Σοβαρά προβλήματα στα περισσότερα ακτοπλοϊκά δρομολόγια της χώρας έχουν προκαλέσει σήμερα, Κυριακή, οι πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις νότιοι άνεμοι που πνέουν στην ανατολική Ελλάδα και κυρίως στο Αιγαίο, φτάνοντας τα 8 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά τμήματα τα 9 μποφόρ.

Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, ενώ τα δρομολόγια για τον Αργοσαρωνικό εκτελούνται μόνο με πλοία συμβατικού τύπου και μετά τις 11:30 το πρωί.

Παράλληλα, παραμένουν κλειστές οι γραμμές Αγία Μαρίνα-Νέα Στύρα, Καβάλα-Πρίνος Θάσου και Αλεξανδρούπολη-Σαμοθράκη, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται, πριν από την αναχώρησή τους, να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία για πιθανές αλλαγές ή τροποποιήσεις δρομολογίων.