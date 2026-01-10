Θυελλώδεις νοτιάδες στη Λέσβο – Υποχώρησε τμήμα του παραλιακού δρόμου στη Σκάλα Ερεσού - Real.gr

Υποχώρησε τμήμα του παραλιακού δρόμου στη Σκάλα Ερεσού μετά από τους θυελλώδεις νοτιάδες που έπληξαν την περιοχή.

Ωστόσο το πρόβλημα δεν είναι μεμονωμένο, η παραλία Ερεσού τα τελευταία 30 χρόνια αντιμετωπίζει φαινόμενο διάβρωσης της ακτής και τα τελευταία 20 χρόνια σημειώνεται υποχώρηση σε διάφορα σημεία κατά μήκος του παραλιακού δρόμου.

Τη Δευτέρα μηχανικός τους Δήμου θα επισκεφθεί εκ νέου την περιοχή για να υποδείξει το έργο που πρέπει να γίνει για την αποκατάσταση της ζημιάς, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο αντιδήμαρχος Δυτικής Λέσβου Ιορδάνης Ιορδανου. Για την αντιμετώπιση της διάβρωσης της ακτής της Σκάλας Ερεσού, το 2018 η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είχε προεντάξει έργο 2,4 εκ. το οποίο όμως απεντάχθηκε καθώς δεν είχε ολοκληρωθεί η μελάτη.

Η μελέτη που εκπονείται από το Υπουργείο Υποδομών βρίσκεται στη φάση ολοκλήρωσης σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει ο δήμος Δυτικής Λέσβου. Ο προϋπολογισμός της είναι 4,8 εκατομμύρια και θα αναζητηθεί χρηματοδοτικό εργαλείο από την Περιφέρεια Β. Αιγαίου. Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι πριν τη 10ετια του ’80, η παραλία είχε βάθος 50 με 60 μέτρα αλλά προοδευτικά η στάθμη της θάλασσας ανέβηκε πάνω από 10 εκατοστά, και έφτασε στον οικισμό. Κάποιοι αποδίδουν το πρόβλημα και στη δημιουργία του φράγματος στην περιοχή που όπως λένε εμποδίζει τη μεταφορά ικανών ποσοτήτων ιζηματων για να αναπληρώσει την άμμο που εξαφανίζει ο δυτικός νοτιοδυτικός άνεμος