Θύμα απάτης η Εύη Δρούτσα - Πώς της άρπαξαν 22.000 ευρώ από το σπίτι - «Εβγαλα χρήματα, χρυσαφικά στο χαλάκι...» - Real.gr

Θύμα απάτης έπεσε η Εύη Δρούτσα, με αποτέλεσμα επιτήδειοι να της αρπάξουν το ποσό των 22.000 ευρώ.

Η γνωστή στιχουργός μίλησε για το συμβάν στο «Πρωινό» του ANT1.

«Όπως ξέρετε στη Γλυφάδα που μένω εγώ, έχει γίνει ο χαμός, το ακούσατε στην τηλεόραση. Με παίρνει λοιπόν μία κυρία, Τομέας 4 Εσωτερική Βλαβών και μου λέει ότι αυτή τη στιγμή, εάν δεν καθίσουμε κάποιες ώρες να φτιάξουμε το ηλεκτρικό σας, θα είσαστε στο σκοτάδι 4 μέρες. Λέω τι θέλετε να κάνω; Τέλος πάντων για να μη στα πολυλογώ, Μου χάλασε ο φούρνος. Μου χάλασε το πλυντήριο. Δεν ξέρω γιατί τι κάνανε και μου χαλάσαν όλα αυτά. Μετά λέει: “Πρέπει να μου δώσεις, βγάλε από πάνω σου ό,τι έχεις και βάλ’ τα σε ασημόχαρτο”. Λέω δηλαδή τι να βάλω σε ασημόχαρτο; “Ό,τι χρυσαφικό έχεις και ό,τι χρήματα, πόσα χρήματα έχεις; Δεν θα σου πω εγώ πόσα χρήματα έχω”.»

Και πρόσθεσε:

«Κοίταξε κάτι, αφού πέρασε κάποια ώρα και με τυραννούσε, κάνε αυτό, κάνε εκείνο, κάνε εκείνο, μου λέει μετά πάρε το σκυλί στο χέρι σου, αλλά βάλ’ τα όλα αυτά σε ένα ασημόχαρτο, τα ρολόγια μου, τα χρυσαφικά, τα ασημικά, τα λεφτά”. Λέω μα έχω ένα πορτοφόλι. “Και το πορτοφόλι βάλ’ τα όλα στο ασημόχαρτο που είδες κι από πού να τα βάλεις, βάλ’ τα έξω από την πόρτα και βάλε από πάνω το χαλάκι”. Λέω γιατί τι θα γίνει; Θα με κλέψουν; “Όχι λέει δεν υπάρχει περίπτωση να σε κλέψουν”».

«Είχα πληρωθεί και είχα και λεφτά μέσα κάποια λεφτά, είχα γύρω στις 22.000. Τα έβγαλα έξω στο χαλάκι και από πάνω έβαλα… στο ασημόχαρτο ήταν… Μου λέει εκείνη σε μια στιγμή, “ωραία τώρα τελειώσαμε, αφού άναψα και έσβησα τα φώτα, τώρα άνοιξε την πόρτα”. Ανοίγω την πόρτα και της λέω δεν έχει τίποτα, έχουν εξαφανιστεί όλα. “Θα έρθουν λέει σε μία ώρα θα ‘ναι εκεί”. Πώς λέω το φάντασμα θα τα φέρει; “Θα το δεις μου λέει σε μία ώρα θα ‘ναι εκεί”» είπε τέλος η Εύη Δρούτσα.