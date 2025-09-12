Θύμα διάρρηξης γνωστός επιχειρηματίας από τη Θεσσαλονίκη - Του έκλεψαν ακόμα και τις βέρες πριν παντρευτεί στη Μύκονο - Real.gr

Θύμα διάρρηξης έπεσε γνωστός επιχειρηματίας από τη Θεσσαλονίκη και η αγαπημένη του λίγο πριν τον γάμο τους στη Μύκονο. Ο διαρρήκτης «σήκωσε» από το δωμάτιο κοσμήματα, χρήματα αλλά και τις βέρες του γάμου.

Η διάρρηξη έγινε τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου, στο δωμάτιο του ζεύγους σε πολυτελές ξενοδοχείο στην Μεγάλη Άμμο. Ο διαρρήκτης βρήκε τον τρόπο να μπει στο ξενοδοχείο και να διαρρήξει το δωμάτιο του εργοστασιάρχη.

Σύμφωνα με πληροφορίες ανάμεσα στα κλοπιμαία ήταν ακριβά ρολόγια αλλά και τα κοσμήματα που προορίζονταν για τις στιγμές τους γάμου. Όπως ήταν αναμενόμενο όταν αντιλήφθηκαν ότι λείπουν και οι βέρες πανικοβλήθηκαν, καθώς σε λίγες ώρες ήταν προγραμματισμένη η τελετή.

Αν και με μικρή καθυστέρηση, ο γάμος πραγματοποιήθηκε σε γραφικό εκκλησάκι της Μυκόνου και η δεξίωση σε ένα από τα δημοφιλέστερα beach bar του νησιού, αναφέρει το emakedonia.

Το ζεύγος προχώρησε κάλεσε την αστυνομία και μετά από έρευνα ο διαρρήκτης βρέθηκε. Είναι ένας άντρας απο την Αλβανία , ο οποίος συνελήφθη για τον νόμο περί αλλοδαπών και σήμερα αναμένεται να βγει ένταλμα σύλληψης για την διάρρηξη, καθώς είχε παρέλθει το αυτόφωρο για το αδίκημα που διέπραξε.

Τα κλοπιμαία βρέθηκαν και παραδόθηκαν στο ζευγάρι.