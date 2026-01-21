Θύμα ξυλοδαρμού μέσα στη φυλακή ο 16χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 17χρονου στις Σέρρες - Real.gr

Σύνοψη από το
Σύμφωνα με πληροφορίες, 11 κρατούμενοι, ηλικίας 15-18 χρονών, χτύπησαν και βασάνισαν τον 16χρονο, καθώς φέρεται να τον μαστίγωσαν με ηλεκτρικό καλώδιο. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο, όπως και οι υπόλοιποι κρατούμενοι που ενεπλάκησαν στο επεισόδιο, και αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες επέστρεψαν στην φυλακή.
Όπως έγινε γνωστό, οι ανήλικοι κρατούμενοι έβαλαν φωτιά στα στρώματα, με αποτέλεσμα πυκνοί καπνοί να πνίξουν τον θάλαμο και κάποιοι από αυτούς να παρουσιάσουν συμπτώματα λιποθυμίας, σύμφωνα με το gegonotanews.
Το σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε λίγο μετά τις 21:30 στη δυτική πτέρυγα 821. Στο σημείο έφθασαν ταχύτατα πυροσβέστες από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Δρυμώνα, που κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο πριν επεκταθεί.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο εμπρησμός συνδέεται με διαμαρτυρίες για τις συνθήκες κράτησης, ενώ είχε προηγηθεί η συμπλοκή. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η φωτιά να προκλήθηκε από δύο ανήλικους με αναπτήρα και σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό και φθορά. Παράλληλα, γίνεται έρευνα για τους υπαίτιους του ξυλοδαρμού του 16χρονου, ο οποίος βρίσκεται προφυλακισμένος για ανθρωποκτονία από πρόθεση.