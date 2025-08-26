Τη χρέωσε 110 ευρώ για δρομολόγιο από το «Ελ. Βενιζέλος» μέχρι το λιμάνι του Πειραιά - Real.gr

Στη σύλληψη οδηγού ταξί που εισέπραξε από επιβάτιδα ποσό άνω του διπλάσιου του νόμιμου κομίστρου στο λιμάνι του Πειραιά προχώρησε η Αστυνομία

Οπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ, ο 54χρονος οδηγός ταξί συνελήφθη μεσημβρινές ώρες της περασμένης Παρασκευής στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αερολιμένα Αθηνών, καθώς αναζητούνταν εντός των ορίων του αυτοφώρου, κατηγορούμενος για είσπραξη κομίστρου μεγαλύτερου του επιτρεπόμενου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, ο 54χρονος, το μεσημέρι της Πέμπτης, εισέπραξε από πελάτισσα για τη διαδρομή με αφετηρία τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και τελικό προορισμό το λιμάνι του Πειραιά, ποσό ύψους 110 ευρώ, το οποίο υπερέβαινε κατά πολύ το προβλεπόμενο κόμιστρο, καθώς ήταν άνω του διπλασίου του.

Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία από το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Πειραιώς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.