«Tι χρυσαφικό κουβάλαγε πάνω του»: Νέες καταγγελίες για τον ρασοφόρο YouTuber - Η μαρτυρία πιστού για τους εξορκισμούς - Real.gr

Νέες καταγγελίες ήρθαν στη δημοσιότητα για τον ρασοφόρο που κατηγορείται ως μέλος της εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικά και μετανάστες.

Η διακίνηση μάλιστα φέρεται να γινόταν ακόμα και μέσα στην εκκλησία. Σύμφωνα με καταγγελίες, υπήρχαν ύποπτες κινήσεις, αλλά κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί τι γινόταν.

«Έμπαινε, έβγαινε κόσμος περίεργες κινήσεις αλλά που να φτάσει το μυαλό σου;», αναφέρει μάρτυρας.

Στην αυτοσχέδια εκκλησία του μάλιστα είχαν γίνει πολλές και περίεργες επιθέσεις. Από σπασμένα τζάμια και πόρτες μέχρι κάλυκες στον προαύλιο χώρο.

Ένας από τους ανθρώπους που συγκινήθηκε από την προσπάθεια του ρασοφόρου να ταΐσει άπορους ανθρώπους μίλησε στο MEGA. Έτσι μαζί με τον αδελφό του αποφάσισαν να του πάνε μια κούτα τρόφιμα.

«O αδελφός μου είχε πάρει λάδια, ζυμαρικά και όσπρια. Δεν βγήκε ο ίδιος, βγαίνει ένας άνθρωπος εκεί: “του τα δίνω” λέει τα πράγματα και όταν του τα έδωσα, κοιτούσε δεξιά και αριστερά. Φεύγοντας του έδωσε ένα χαρτάκι να γράψει το τηλέφωνο του για να τον καλέσει πίσω, να τον ευχαριστήσει. Μου λέει: ακόμα περιμένω, δεν με κάλεσε ποτέ».

Ο κύριος Νίκος από την άλλη λέει πως όταν έμεινε άνεργος το 2022 και πήγε να ζητήσει από τον ίδιο ένα πιάτο φαΐ τότε, όπως λέει, οι ρασοφόροι τον έδιωξαν λέγοντάς του ότι δεν ανήκει στην ενορία τους.

«Είχα ένα θέμα, δεν δούλευα για κάποιους μήνες. Πήγα στην εκκλησία για να πάρω τρόφιμα γιατί ήμουν σε τέτοια κατάσταση και ήταν ο παπάς που ήταν ο δεύτερος μαζί του, μου είπε ότι ανήκω σε άλλη ενορία. Του έδειξα ότι ήταν 300 μέτρα η απόσταση από το σπίτι.

»Δεν μου έδωσε φαγητό, εντάξει δεν είναι και υποχρεωμένος, αλλά με την λογική όταν είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση και απευθυνόμαστε στην εκκλησία, τον δήμο, με αυτή την λογική πήγα και εγώ. Γενικότερα έχει ένα ύφος υπεροψίας και έχει καβαλήσει το καλάμι».

Επιχειρούσε να μαζέψει χρήματα με κάθε τρόπο

Άνθρωποι που πήγαιναν να ανάψουν ένα κεράκι υποστηρίζουν πως το τελευταίο διάστημα η συμπεριφορά του είχε αλλάξει. Είχε γίνει πιο απόμακρος και υπεροπτικός ενώ είχε και ακριβά γούστα.

«Έλεγε ότι ήταν δεσπότης. Περιττό να πω το τι χρυσαφικό και τι σταυρούς κουβάλαγε πάνω του. Χλιδάτα πράγματα, όχι της σειράς. Εγώ λέει: “είμαι από πλούσια οικογένεια’” και το οικόπεδο ήταν δικό μου. Τα ράσα του ήταν πολύ προσεγμένα, η μίτρα πολύ προσεγμένη, η ράβδος, αφού αποκαλούταν δεσπότης».

Μία γυναίκα που επισκέπτονταν συχνά τη λειτουργία στην εκκλησία του 46χρονου ρασοφόρου αποκαλύπτει στο MEGA πως πολύ συχνά εκεί γινόντουσαν εξορκισμοί.

«Είχαμε πάει στη λειτουργία τη Μεγάλη Εβδομάδα. Πήγαινα όλες τις ημέρες εγώ και στη διάρκεια του χρόνου, όλο τον χρόνο. Πήγαινα 4-5 φορές τον μήνα γιατί έκανε παρακλήσεις κάθε Τετάρτη και κάποιες φορές, έκανε και εξορκισμούς, είχα δει τη Μεγάλη Βδομάδα. Πήγαινα δηλαδή στη λειτουργία για να κάτσουμε και αυτός είχε μέσα εξορκισμούς. Το έλεγε βέβαια ότι έκανε γιατί ο Άγιος Παρθένιος ήταν για τα μάγια, εκτός από τους καρκινοπαθείς προστάτης.

»Δύο φορές ή τρεις είχε τύχει που πήγαινα σε λειτουργία και έλεγε μέσα διαβάζει, άμα θέλετε βγείτε έξω και δεν το αντέχετε. Είχα μπει μέσα να δω πώς είναι, τους έβαζε κάτω, έβαζε από πάνω το πετραχήλι και τους διάβαζε μέσα στον κόσμο. Φώναζαν αυτοί, έκαναν σαν να φωνάζουνε, σαν να είναι ο διάολος υποτίθεται μέσα τους και έβγαζαν διάφορες κραυγές και αυτός συνέχισε να διαβάζει».

Η καταγγελία της συγκεκριμένης γυναίκας όμως, δεν σταματά εδώ. Όπως λέει πολύ συχνά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας o χώρος μύριζε χασίς.

«Εμείς το σχολιάζαμε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας, μας φάνηκε δηλαδή ότι κάτι μου μύριζε εκείνη τη στιγμή και γέλασα. Δηλαδή και στη διάρκεια της λειτουργίας μου ξαναρχόταν η μυρωδιά και το συζητάγαμε και γελάγαμε, αλλά δεν πέρναγε από το μυαλό μας γιατί δεν φανταζόμασταν ποτέ ότι θα μπορούσε ένας παπάς να έχει κάτι τέτοιο (χασίς).

»Πήγαμε την Μεγάλη Πέμπτη ή την Μεγάλη Παρασκευή, δεν θυμάμαι και με το που μπήκαμε και λιβάνιζε, μύριζε χασίσι και βάλαμε εμείς τα γέλια. Και μου αρχίζει η μάνα μου και μου λέει ναι, αυτό μυρίζει σαν χασίσι, κάτι έχει ρίξει, το πήραμε αστείο εμείς. Την ώρα που λιβάνιζε, σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας. Και να συνεχίσει να λιβανίζει και να μην φεύγει η μυρωδιά με τίποτα ερχότανε».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο 46χρονος ρασοφόρος κατάφερε να φτιάξει την εκκλησία στη Λιοσίων μετά από μία μεγάλη δωρεά την οποία έκανε μία Ελληνίδα ομογενής του Καναδά και καρκινοπαθής.

Το ποσό το οποίο έδωσε είναι 200.000 ευρώ ενώ η γυναίκα πλέον δεν βρίσκεται στη ζωή.

Παράλληλα, διαπιστώνεται πως ο διαδικτυακός έρανος της οικογένειας της θανούσας δωρήτριας παραμένει ενεργός.

Έστησε τελετή για την υποδοχή των δήθεν ιερών λειψάνων στον ψευτοναό στη Λιοσίων

Την ίδια ώρα, φαίνεται από βίντεο τα οποία υπάρχουν στο διαδίκτυο πως ο ρασοφόρος έστησε τελετή για την υποδοχή των δήθεν ιερών λειψάνων στον ψευτοναό στη Λιοσίων.

Μάλιστα, η τελετή αυτή έγινε συνοδεία μίας φιλαρμονικής μπάντας.

Στο Live News μίλησε ένας άνθρωπος, ο οποίος βοηθούσε συχνά στην εκκλησία. Ο ίδιος είχε παρευρεθεί τελετή για την υποδοχή των δήθεν ιερών λειψάνων στον ψευτοναό στη Λιοσίων.

Όπως λέει η μπάντα που έπαιζε στην τελετή ήταν μπάντα της Νίκαιας.

«Είναι από τη Νίκαια η μπάντα. Πάντα τους έδινε κάτι(χρήματα). Μοίραζε φαγητό σε 2-3 τοξικομανείς. Και σε μας έδινε χαρτζιλίκι, 30-40 ευρώ κάθε Κυριακή».