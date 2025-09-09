Τι φοβούνται οι Αρχές ότι έχει συμβεί στην Ιερά Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου - Τα μυστικά του ηγούμενου - Real.gr

Ενώ οι έξι συλληφθέντες, ανάμεσα σε αυτούς και ο ηγούμενος, πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Πέμπτη στον εισαγγελέα Κορίνθου, υπάρχει τεράστια ανησυχία για το ενδεχόμενο ο βυζαντινός θησαυρός του μοναστηριού να έχει αποψιλωθεί...

Του Γιώργου Χωραΐτη

Σοκαρισμένη η κοινή γνώμη παρακολουθεί τις εξελίξεις στην υπόθεση της Ιεράς Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου με τις πληροφορίες να αποκαλύπτουν τη δράση μιας ομάδας, κληρικών και λαϊκών, με διασυνδέσεις στο εξωτερικό και οίκους δημοπρασίας οι οποίοι τροφοδοτούνται με ανυπολόγιστης αξίας αντικείμενα από ολόκληρη την Ευρώπης.

Όπως αναφέρουν καλά ενημερωμένες πηγές, το ηγουμενοσυμβούλιο της μονής αποφάσισε να ζητήσει άμεση απογραφή των ιερών κειμηλίων και των εικόνων καθώς υπάρχει η εκτίμηση ότι η συγκεκριμένη εγκληματική ομάδα αποψίλωσε το μοναστήρι.

Με αφορμή όσα αποκαλύφθηκαν στη συγκεκριμένη υπόθεση, θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη η απογραφή ιερών κειμηλίων σε κάθε εκκλησία και ενορία και οι κατάθεση των σχετικών στοιχείων στις μητροπόλεις, καθώς υπάρχει η εκτίμηση ότι ο ηγούμενος ήταν σε συνεννόηση και με άλλους κληρικούς που λειτουργούσαν ως “ανιχνευτές” αναζητώντας εικόνες και βυζαντινά αντικείμενα τα οποία πιάνουν δεκάδες χιλιάδες ευρώ στο χώρο των αρχαιοκάπηλων.

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι βρισκόμαστε μόνο στην αρχή της έρευνας από την Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, αξιωματικοί της οποίας ήδη συγκεντρώνουν στοιχεία και ερευνούν οποιονδήποτε σχετίζεται με τον μέχρι πρόσφατα ηγούμενο της Μονής.

Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και λοιπούς χώρους, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: