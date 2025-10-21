Τι λέει ο πλαστικός χειρουργός που κατηγορείται για τον ξυλοδαρμό 43χρονης οδηγού σε κεντρική λεωφόρο στη Δάφνη - Real.gr

Στις δικαστικές αίθουσες θα λύσουν τις διαφορές τους ο γνωστός πλαστικός χειρουργός και η 43χρονη οδηγός που τον κατηγορεί για ξυλοδαρμό.

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Εναντίον του 38χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράνομη βία, εξύβριση και απειλή, έπειτα από επεισόδιο που είχε με την οδηγό επειδή εκινείτο αργά με το αυτοκίνητό της. Το περιστατικό πήρε μεγάλες διαστάσεις από την πρώτη στιγμή, καθώς η 43χρονη καταγγέλλει ότι δέχθηκε άγρια επίθεση. Από την πλευρά του, ο πλαστικός χειρουργός εκφράζει τη δυσαρέσκειά του μέσω της Realnews, λέγοντας ότι ο ίδιος θα κινηθεί νομικά εναντίον όσων τον κατηγόρησαν.

«Το όλο θέμα έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις και είναι φούσκα. Η υπόθεση έχει οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη και είμαι σίγουρος πως θα δικαιωθώ. Ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Κανάλια, εφημερίδες, sites λένε και γράφουν πράγματα που δεν ξέρουν και δεν τα ψάχνουν. Ας λένε ό,τι θέλουν. Δεν μπορώ να τοποθετηθώ εγώ για όσα λέει ο καθένας», δηλώνει στην «R» ο 38χρονος και τονίζει ότι αυτή η υπόθεση του έχει κοστίσει σε προσωπικό και σε επαγγελματικό επίπεδο.

«Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι θα κινηθώ νομικά σε ό,τι με αφορά, διότι υπάρχει φοβερή δυσφήμηση σε βάρος του προσώπου μου και της δουλειάς μου. Ας τελειώσει η υπόθεση δικαστικά και ό,τι λέγεται θα διαλευκανθεί», τονίζει στην «R» ο ιδρυτής ιατρικού κέντρου πλαστικής και αισθητικής ιατρικής.

Σημειώνεται ότι η δίκη του 38χρονου που κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε άγρια την 43χρονη οδηγό στη λεωφόρο Ηλιουπόλεως στη Δάφνη την περασμένη Τρίτη, όταν και συνελήφθη, αναβλήθηκε για τις 29 Οκτωβρίου.

Οπως λένε οι αυτόπτες μάρτυρες που βρίσκονταν στο σημείο, ο πλαστικός χειρουργός φέρεται να εκνευρίστηκε επειδή η 43χρονη οδηγούσε με χαμηλότερη ταχύτητα και, σύμφωνα με την ίδια, άρχισε να της κορνάρει επίμονα, να αναβοσβήνει τα φώτα και να την εξυβρίζει. Σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, ο οδηγός ήταν σε έξαλλη κατάσταση και φέρεται να προσπέρασε το αυτοκίνητό της και να της έκλεισε τον δρόμο. Μάλιστα, υποστηρίζουν ότι ο 38χρονος βγήκε έξω, ήταν εκτός ελέγχου και χτυπούσε τη γυναίκα με μανία, ενώ εκείνη δεχόταν τα χτυπήματα χωρίς να μπορεί να αντιδράσει. Ενας εξ αυτών, μάλιστα, κατέθεσε στην Αστυνομία ότι ο κατηγορούμενος θα την είχε σκοτώσει αν δεν βρισκόταν κόσμος εκεί. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του θύματος, την άρπαξε από τα μαλλιά και άρχισε να τη χτυπά με μανία μέσα στο αυτοκίνητό της. Από τις φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας διακρίνεται ότι της λείπει μια τούφα μαλλιών, ενώ έχει και εμφανή σημάδια στο κεφάλι και μώλωπες.

Νέα διάσταση

Ωστόσο, τις τελευταίες ώρες έχουν κυκλοφορήσει δύο βίντεο από αυτόπτη μάρτυρα που βρισκόταν μπροστά στο περιστατικό στη Δάφνη, τα οποία δίνουν νέα διάσταση στον καταγγελλόμενο ξυλοδαρμό της 43χρονης. Στα βίντεο δεν φαίνεται να υπάρχει ξυλοδαρμός, αλλά αντίθετα η γυναίκα να ουρλιάζει εναντίον του γιατρού. Αρχικά φαίνεται η προσπέραση του πλαστικού χειρουργού στην καταγγέλλουσα και στη συνέχεια η στιγμή που έχουν κατέβει από τα αυτοκίνητά τους και διαπληκτίζονται με έντονο τρόπο, παρουσία περιπολικού της ΕΛ.ΑΣ. Σε κάθε περίπτωση, όμως, δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί η εγκυρότητα του βίντεο και αν είναι επεξεργασμένο, καθώς κάποιες από τις επίμαχες στιγμές φέρεται να έχουν διαγραφεί.

Ο 38χρονος είναι ιδιαίτερα δημοφιλής και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετρώντας τουλάχιστον 12.000 ακολούθους στο Instagram. Κατά περιόδους έχει μοιραστεί τις ταξιδιωτικές του εμπειρίες σε προορισμούς όπως το Ντουμπάι, η Βραζιλία και το Παρίσι, ενώ είναι λάτρης των ελληνικών νησιών. Η μεγάλη του αγάπη είναι το τένις και συχνά ταξιδεύει προκειμένου να παρακολουθήσει μεγάλα τουρνουά του αθλήματος, όπως το Ρολάν Γκαρός. Σύμφωνα με πληροφορίες στο βιογραφικό του στο Instagram, ο 38χρονος άνδρας ειδικεύεται στην αισθητική ιατρική, ενώ είναι ιδιαίτερα επιτυχημένος στον τομέα της μεταφύτευσης μαλλιών.