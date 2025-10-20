Τι λέει συγγενής της 53χρονης που κατέληξε μετά τον ξυλοδαρμό της από τον σύζυγό της στην Κάρυστο - Real.gr

«Εμείς φταίμε που πέθανε η Γεωργία, το ξέραμε τόσα χρόνια ότι ο άνδρας της τη χτυπά και δεν είπαμε τίποτα σε κανέναν. Ολοι το γνωρίζαμε. Αν είχαμε μιλήσει και το είχαμε καταγγείλει, θα είχε σωθεί».

Του ΑΛΚΗ ΠΑΠΠΑ – ΠΗΓΗ: Realnews

Μιλώντας στη Realnews, η θεία της 53χρονης Γεωργίας, που πέθανε την περασμένη Δευτέρα, ύστερα από πολύμηνη νοσηλεία, δίνει το στίγμα της πλειονότητας των περιπτώσεων συστηματικής άσκησης ενδοοικογενειακής βίας. Η άτυχη Γεωργία από την Κάρυστο νοσηλευόταν από τις αρχές του έτους στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Ο 65χρονος σύζυγός της την είχε χτυπήσει άγρια με έναν σιδερένιο λοστό στο κεφάλι. Οπως αναφέρουν όλοι όσοι γνώριζαν το ζευγάρι, δεν ήταν η πρώτη φορά που η γυναίκα υφίστατο τον άγριο ξυλοδαρμό από τον σύζυγό της. Επί σειρά ετών όμως, δεν έσπευδε στις Αρχές για να καταγγείλει το βασανιστήριο που βίωνε. Οι μόνοι στους οποίους είχε ομολογήσει όσα βίωνε ήταν κάποιοι, λίγοι, συγγενείς της. Ούτε εκείνοι όμως βρήκαν ποτέ το θάρρος να αναφέρουν στις Αρχές τι συνέβαινε μεταξύ του ζευγαριού. Το αποτέλεσμα ήταν για μία ακόμη φορά τραγικό. Η Γεωργία έχασε τη ζωή της στις 13 Οκτωβρίου και έγινε η ένατη γυναίκα που δολοφονείται από πρώην ή νυν σύντροφο ή σύζυγο μέσα στο 2025.

Υστερα από αυτήν την τραγική εξέλιξη, αναμένεται να αλλάξει η ποινική δίωξη εις βάρος του συζύγου της Γεωργίας από απόπειρα ανθρωποκτονίας σε τετελεσμένη ανθρωποκτονία από πρόθεση. Ο 65χρονος, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, βρίσκεται τους τελευταίους εννέα μήνες προφυλακιστέος και αναμένεται να κληθεί ξανά από τον εισαγγελέα να απολογηθεί για τη νέα κατηγορία εις βάρος του.

Στις 17 Ιανουαρίου 2025, η 53χρονη είχε μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Καρύστου με σοβαρά τραύματα σε όλο το σώμα της. Τότε ο σύζυγός της είχε πει στους γιατρούς ότι τα τραύματα προήλθαν από πτώση στον κήπο, ενώ έκανε δουλειές. Μια ανώνυμη καταγγελία στις Αρχές, στην οποία αναφερόταν ότι «εδώ και χρόνια ο άνδρας της τη χτυπά με ό,τι βρει, χρησιμοποιεί ακόμα και τις μαγκούρες», κινητοποίησε την Αστυνομία, που του πέρασε χειροπέδες. Τα ευρήματα των γιατρών για τα χτυπήματα έδειξαν ότι τα τραύματα δεν αντιστοιχούσαν σε πτώση. Το ίδιο το θύμα λίγες ημέρες πριν από τον άγριο ξυλοδαρμό που υπέστη είχε πει σε συγγενικό του πρόσωπο: «Ο σύζυγός μου πίνει και, όταν είναι μεθυσμένος, με χτυπά με ένα σίδερο».

Καταγραφή

Σοκάρουν τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας που καταγράφουν τον συνολικό αριθμό των θυμάτων και των δραστών ενδοοικογενειακής βίας στη χώρα μας, καθώς αποτυπώνουν την αύξησή τους χρόνο με τον χρόνο. Στους εννέα πρώτους μήνες του 2025, συγκριτικά με το ίδιο διάστημα του 2024, οι καταγγελίες που έγιναν στην Αστυνομία για περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας αυξήθηκαν κατά 5%. Εγιναν σχεδόν 600 περισσότερες καταγγελίες, από τις 16.758 το 2024 έφτασαν τις 17.355 το 2025. Αντίστοιχα, αυξήθηκαν κατά 10% και οι συλλήψεις δραστών ενδοοικογενειακής βίας. Από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2024 η Αστυνομία πέρασε χειροπέδες σε 10.158 δράστες, ενώ στο ίδιο διάστημα του 2025, σε 10.957. Οι συλλήψεις του 2025, σύμφωνα με την Αστυνομία, είναι οι περισσότερες που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ για το συγκεκριμένο αδίκημα μέσα σε έναν χρόνο.

Τα στοιχεία της Αστυνομίας μαρτυρούν πως όσο οι καταγγελίες αυξάνονται, τόσο θα αυξάνονται αναλογικά και οι συλλήψεις. Την 1η Απριλίου του 2024, η δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το Αστυνομικό Τμήμα στους Αγίους Αναργύρους σόκαρε το πανελλήνιο, οδηγώντας σε κατακόρυφη αύξηση των καταγγελιών για ενδοοικογενειακή βία. Οπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., τον Μάρτιο του 2024 οι Αρχές δέχθηκαν 968 καταγγελίες, με τον μέσο όρο μέχρι τότε να κυμαίνεται γύρω στις 900 τον μήνα. Μέσα στις 30 ημέρες του Απριλίου -τον μήνα δηλαδή που δολοφονήθηκε η Κυριακή- οι καταγγελίες σχεδόν τριπλασιάστηκαν, καθώς η Αστυνομία κατέγραψε 2.595 καταγγελίες ενδοοικογενειακής βίας. Σύμφωνα μάλιστα με τα επίσημα στοιχεία, ο Απρίλιος είναι ο μήνας με τον υψηλότερο αριθμό καταγγελιών που έχουν γίνει ποτέ στην Αστυνομία. Από τον Απρίλιο του 2024 έως και τον Σεπτέμβριο του 2025, οι καταγγελίες που γίνονται μηνιαίως στις Αρχές δεν έχουν πέσει ποτέ κάτω από τις 1.700.

Χρόνια κακοποίηση

«Η αύξηση στον αριθμό των καταγγελιών και των θυμάτων ίσως τρομάζει. Για εμάς όμως αυτή η αύξηση μεταφράζεται διαφορετικά», λέει στη «R» η εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. «Οπως μας αναφέρουν αστυνομικοί, που υπηρετούν σε Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, τα περισσότερα θύματα κακοποιούνταν και στο παρελθόν, τώρα όμως μας δείχνουν ότι εμπιστεύονται την Αστυνομία και την πολιτεία και απευθύνονται στις Αρχές. Δεν είναι τυχαίο ότι σε όλες τις περιοχές που ιδρύθηκαν νέα γραφεία υπήρξε αύξηση των καταγγελιών, γιατί τα θύματα ένιωσαν πως μπορούν πλέον να μιλήσουν και να είναι ασφαλή», εξηγεί η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ.

Η συντριπτική πλειονότητα των θυμάτων διαχρονικά είναι γυναίκες, σε ποσοστό που ξεπερνά το 80%. Από αυτό το ποσοστό, το 85% είναι Ελληνίδες και μόνο το 15% γυναίκες-θύματα από άλλες χώρες. Αντίστοιχα, το ποσοστό των Ελλήνων ανδρών δραστών είναι στο 85%. Η αυστηροποίηση του νόμου περί ενδοοικογενειακής βίας έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των δραστών που βρίσκονται έγκλειστοι σε φυλακές. Μέσα στο 2025 συνολικά 384 άνδρες οδηγήθηκαν στη φυλακή, είτε έχοντας προφυλακιστεί είτε με δικαστική απόφαση.

Σοκαριστικές υποθέσεις

Την περασμένη εβδομάδα όμως υπήρχαν εξελίξεις και για άλλες δύο σοκαριστικές υποθέσεις. Τη Δευτέρα προφυλακιστέος κρίθηκε και ο 43χρονος άνδρας από τη Γεωργία, ο οποίος κατηγορείται ότι επιτέθηκε και τραυμάτισε σοβαρά με πιρούνι την έγκυο σύντροφό του στο Νέο Ψυχικό. Σύμφωνα με την Αστυνομία, τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, όταν ο 43χρονος επέστρεψε στο σπίτι του, έριξε βίαια την 39χρονη σύντροφό του στο πάτωμα και με ένα πιρούνι τής κατάφερε περισσότερα από 100 χτυπήματα, τραυματίζοντάς την σοβαρά. Οταν οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή και του εισαγγελέα, δεν απάντησε σε καμία ερώτηση που του έγινε και με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο προφυλακίστηκε. Η γυναίκα έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για να μην χάσει την όρασή της. Την Πέμπτη δικάστηκε και ο 50χρονος, ο οποίος σκότωσε τη 40χρονη πρώην σύντροφό του λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι της στο Μενίδι, τον Μάιο του 2024. Η απόφαση του δικαστηρίου ήταν ποινή ισόβιας κάθειρξης για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Κατά την απολογία του φέρεται να είπε: «Μου είπε να χωρίσουμε, εγώ δεν ήθελα. Ελεγε ότι πίνω. Εντάξει, έπινα, αλλά δεν έχανα τον έλεγχο. Εκείνη την ημέρα είχα πιει, πήγα κάτω από το σπίτι την ώρα που ήξερα ότι φεύγει για δουλειά. Είχε γνωρίσει έναν άλλον άνθρωπο και πήγα να της πω να κατέβει εκείνος να μιλήσουμε, όμως το αρνήθηκε. Εκεί θόλωσα».