Tι περιλαμβάνει η δεύτερη μήνυση του Γιώργου Μαζωνάκη κατά των συγγενών του - Real.gr

Τη δικαστική οδό παίρνει η κόντρα του Γιώργου Μαζωνάκη με τους συγγενείς του, μετά τον εγκλεισμό του σε ψυχιατρικό ίδρυμα, στις 14 Αυγούστου, ενώ όπως αποκαλύπτει ο δικηγόρος του στη Realnews, θα ακολουθήσει και δεύτερη μήνυση που αφορά τις οικονομικές διαφορές τις οποίες έχει με τα μέλη της οικογένειάς του.

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Ο διάσημος τραγουδιστής, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, βρέθηκε στην Ευελπίδων για να καταθέσει μήνυση κατά των μελών της οικογένειάς του που ενήργησαν για να νοσηλευτεί στο Δρομοκαΐτειο. Οπως τονίζει στην «R» ο δικηγόρος του καλλιτέχνη, Γιώργος Μερκουλίδης, «η μήνυση που καταθέσαμε σε βάρος των συγγενών του τραγουδιστή, αλλά και όσων εμπλέκονται στην υπόθεση του αδικαιολόγητου εγκλεισμού του στο ψυχιατρικό ίδρυμα, αφορά αδικήματα ψευδούς κατάθεσης και συκοφαντικής δυσφήμησης σχετικά με τον εντολέα μου».

Ο Γ. Μερκουλίδης επισημαίνει ότι η ευθύνη που βαραίνει τους εμπλεκομένους είναι ποινική και ηθική και μέσω της μήνυσης επιθυμία του εντολέα του είναι να τιμωρηθούν για τις ενέργειές τους, ενώ αναφέρεται και στην κατάσταση του τραγουδιστή. «Δυστυχώς, η προσφυγή στη Δικαιοσύνη είναι μονόδρομος για να προστατευτεί και το κάνει με μεγάλο πόνο καρδιάς. Είναι στενοχωρημένος, πικραμένος και απογοητευμένος από την εξέλιξη που έχει πάρει η διαμάχη με τους συγγενείς του, ωστόσο κατανοεί ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος».

Ο δικηγόρος ξεκαθαρίζει ότι η μήνυση δεν αφορά τους γιατρούς, παρά τα όποια ζητήματα προέκυψαν, ενώ υπογραμμίζει ότι ο γνωστός καλλιτέχνης «βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, καθώς είναι τραγικό μια οικογένεια να είναι σε αντιπαράθεση». Υπενθυμίζεται ότι ο Γ. Μαζωνάκης κατέθεσε μήνυση σε βάρος των συγγενών, επειδή το πρωί της 14ης Αυγούστου παρουσιάστηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, έχοντας μαζί τους την εισαγγελική παραγγελία και έδωσαν κατάθεση. Στη συνέχεια, αστυνομικοί μετέβησαν στην οικία του στα νότια προάστια και τον μετέφεραν στο Δρομοκαΐτειο, το οποίο εκείνη την ημέρα εφημέρευε.

Οπως αναφέρει ο δικηγόρος Γ. Μερκουλίδης, το προσεχές διάστημα θα ακολουθήσουν και άλλες μηνύσεις από την πλευρά του τραγουδιστή για τις οικονομικές διαφορές που έχει με μέλη της οικογένειάς του. «Το επόμενο διάστημα, τις επόμενες δέκα ημέρες, θα καταθέσουμε και δεύτερη μήνυση σε βάρος συγγενών του Γιώργου Μαζωνάκη για αδικήματα οικονομικής φύσεως, πλαστογραφία και υπεξαίρεση χρημάτων. Δεν θα λειτουργεί κανένας σε βάρος του Γιώργου», λέει ο Γ. Μερκουλίδης. Υπενθυμίζεται ότι ο καλλιτέχνης τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε αντιπαράθεση με την αδελφή του Βάσω, η οποία κατά το παρελθόν ήταν και η μάνατζέρ του. Ωστόσο, οι σχέσεις τους διαταράχθηκαν επειδή -όπως ο ίδιος υποστηρίζει- εκείνη μετέφερε σε δική της εταιρεία, στην οποία ο τραγουδιστής δεν έχει ποσοστό, ένα σπίτι στη Μύκονο που κάποτε διαχειρίζονταν μαζί. Ο Γ. Μαζωνάκης αιτήθηκε από την αδελφή του να επανέλθει η αρχική σύσταση της εταιρείας στην οποία ο ίδιος είχε μετοχικό μερίδιο, ωστόσο εκείνη αρνήθηκε.

«Θέλω να βοηθήσω»

Κατά την άφιξή του στην Ευελπίδων, ο Γ. Μαζωνάκης έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους που τον περίμεναν, λέγοντας ότι εκτός από την παραμονή του στο Δρομοκαΐτειο θα ασχοληθεί και με την ακούσια νοσηλεία, η οποία δεν εφαρμόζεται σωστά στην Ελλάδα. «Θα ασχοληθώ με τον εγκλεισμό μου στο Δρομοκαΐτειο, παραμονή της Παναγίας, παρακαλώ. Αυτός είναι ο ένας λόγος που είμαι εδώ. Ο δεύτερος είναι ότι θα ασχοληθώ με την ακούσια νοσηλεία. Είναι κάτι που δεν εφαρμόζεται σωστά στην Ελλάδα και πολλοί έχουν αναφερθεί σε εμένα, αν μπορούν να βοηθήσουν στην κατάσταση. Θέλω να βοηθήσω για να μην κλείνουν ανθρώπους χωρίς λόγο και χωρίς τη θέλησή τους». Ο γνωστός καλλιτέχνης, απαντώντας σε άλλη ερώτηση ανέφερε: «Εχω λάβει πάρα πολλά μηνύματα από τον κόσμο, θα ακούσετε για τα πάντα σύντομα».

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο διάσημος τραγουδιστής προχώρησε σε μια αινιγματική ανάρτηση από λογαριασμό του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Στο πρώτο βίντεο στην πλατφόρμα του στο TikTok, ο τραγουδιστής μίλησε για τα όσα βίωσε τον περασμένο Αύγουστο. Καθισμένος στον καναπέ του σπιτιού του, ο Γ. Μαζωνάκης ξεκινά λέγοντας: «Παραμονή της Παναγιάς. 2025, καλοκαίρι. Δρομοκαΐτειο. Ακούσια νοσηλεία», ενώ στη συνέχεια, τραγουδά απόσπασμα από το γνωστό άσμα του «Τρελός».

Παρακολούθηση

Αίσθηση προκαλεί η είδηση, που έγινε γνωστή το πρωί της Παρασκευής, ότι πριν από λίγες ημέρες εντοπίστηκε στο σπίτι του τραγουδιστή ένα εξάρτημα παρακολούθησης. Ο Γ. Μαζωνάκης, κατά την παρουσία του στην Ευελπίδων, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με το εξάρτημα παρακολούθησης στο σπίτι του επανέλαβε ότι «θα ακούσετε για τα πάντα σύντομα».

