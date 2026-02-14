«Τι σου έκανα φίλε μου;»: Σοκάρουν οι μαρτυρίες για το δυστύχημα στη Λούτσα - Real.gr

Η βόλτα με το αυτοκίνητο κατέληξε σε τραγωδία. Νεκρός ο 15χρονος. Οι δύο συνομήλικοι φίλοι του νοσηλεύονται, εκτός κινδύνου.

Το ηχητικό ντοκουμέντο προκαλεί σοκ. Λίγο πριν το αυτοκίνητο καταλήξει σε δέντρο στη λεωφόρο Δημοκρατίας στην Αρτέμιδα, ακούγονται οι ελιγμοί του στο οδόστρωμα. Το αμάξι φαίνεται πως χτύπησε σε πεζοδρόμιο, ο έλεγχος χάθηκε και ακολούθησε η μοιραία πρόσκρουση.

«Τώρα έχει πάθει σοκ. Μαμά ο φίλος μου, μαμά τι έκανα», λέει η μητέρα του οδηγού.

«Είναι σε σοκ. Δεν μπορεί να μιλάει, έχει φόβο, έχει τρόμο. Σκέφτεται γιατί έτσι, γιατί αλλιώς», προσθέτει ο πατέρας του.

Σε βίντεο ντοκουμέντο καταγράφεται το αυτοκίνητο λίγο πριν την τραγωδία.

«Ο οδηγός φώναζε τι σου έκανα φίλε μου; Τι σου έκανα φίλε μου; Γιατί τον έβλεπε… Δυστυχώς δεν μπορούσε να γίνει κάτι άλλο από αυτό που έγινε, δυστυχώς», είπε αυτόπτης μάρτυρας.

Οι γονείς των παιδιών, φίλοι τους και κάτοικοι της περιοχής πηγαίνουν στο σημείο του δυστυχήματος και αφήνουν λουλούδια και σημειώματα.

Πώς έγινε η τραγωδία

Σύμφωνα με το Mega, o οδηγός του αυτοκινήτου φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Το αυτοκίνητο ανέβηκε στο πεζοδρόμιο, ενώ στη συνέχεια κινήθηκε προς τα δεξιά.

Κατέληξε σε δέντρο και αναποδογύρισε. Ο άτυχος 15χρονος έχασε ακαριαία τη ζωή του.

Ο οδηγός βγήκε από το αυτοκίνητο, μην μπορώντας να πιστέψει τι έχει γίνει.

«Μου είπε το παιδί να καλέσω τη μητέρα του από το κινητό μου. Δεν ήθελε να της μιλήσει εκείνος, δεν ήταν σε κατάσταση να της μιλήσει», είπε αυτόπτης μάρτυρας.

Οι κάτοικοι της περιοχής συγκλονισμένοι. Οι δύο φίλοι που τραυματίστηκαν νοσηλεύονται με κατάγματα.