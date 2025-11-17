Τηλεφωνικές απάτες: O διάλογος της πρωήν αθλήτριας με τον αδερφό της - «Πόσα λεφτά θες - Άσε με να κάνω αυτό που θέλω» - Real.gr

Νέες αποκαλύψεις βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με την πρώην αθλήτρια ενόργανης και τον αδερφό της, οι οποίοι φέρεται πως συμμετείχαν στην εγκληματική οργάνωση που εξαπαρούσε πολίτες, μέλη της οποίας παρίσταναν υπαλλήλους της ΔΕΔΔΗΕ, λογιστές, κ.α.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα κέρδη τους, σύμφωνα με τις Αρχές, ξεπερνούν τα 35.000.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται πως ο αδελφός της 37χρονης αθλήτριας, ο οποίος μάλιστα έχει αναγνωριστεί από θύμα του και κατηγορείται πως άρπαξε τιμαλφή από σπίτι.

Όσον αφορά τη δράση της αθλήτριας στο κύκλωμα απάτης, φέρεται πως είχε υποστηρικτικό ρόλο, βοηθούσε τον αδελφό της και συμμετείχε στη νομιμοποίηση των εσόδων.

Στο σπίτι της βρέθηκαν 5 κινητά apple -τα 3 φθαρμένα ή σπασμένα– 8.950 ευρώ ένα κλειδί πασπαρτού.

Ο τρόπος δράσης τους

Σε αυτές τις φωτογραφίες βλέπουμε μια ηλικιωμένη. Είναι από ληστεία του αδερφού αθλήτριας με λεία 200.000 ευρώ.

Αρχικά η γυναίκα δέχθηκε κλήση στο σταθερό της τηλέφωνο από τα μέλη της οργάνωσης, τα οποία παρίσταναν τον λογιστή. Με το πρόσχημα αποφυγής προστίμου από την εφορία, την κατέπεισαν να παραδώσει σε υποτιθέμενο βοηθό τους και συγκεκριμένα τον αδερφό της αθλήτριας, τα χρήματα που είχε στην διάθεση της και κατάφεραν να της αποσπάσουν το ποσό των 200.000 ευρώ.

Σε βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται ο κλέφτης να καλεί το θύμα στο σταθερό και να του λέει ότι είναι από την ΔΕΔΗΕ και κάλεσε για μια βλάβη.

Τον έβαλε να μαζέψει όλα τα χρυσαφικά του σε ένα κουτί και να τα βγάλει στο μπαλκόνι. Τότε ο κλέφτης προσέγγισε και τα πήρε ενώ το θύμα ήταν μέσα στο σπίτι. Στο βίντεο ντοκουμέντο έχει αποτυπωθεί και η άφιξη του κλέφτη στο σπίτι για να πάρει τα χρυσαφικά.

Οι διάλογοι της αθλήτριας με τον αδελφό της

Αδερφός αθλήτριας : Έλα.

: Έλα. Αθλήτρια : Έλα. Πόσα λεφτά θες;

: Έλα. Πόσα λεφτά θες; Αδερφός αθλήτριας: Απλά άσε με να κάνω αυτό που θέλω αν γίνεται. 1,5 άμα έχεις.

Απλά άσε με να κάνω αυτό που θέλω αν γίνεται. 1,5 άμα έχεις. Αθλήτρια : Τα άφησα στο σπίτι. Να πάω να τα πάρω;

: Τα άφησα στο σπίτι. Να πάω να τα πάρω; Αδερφός αθλήτριας : Είσαι μακριά;

: Είσαι μακριά; Αθλήτρια : Όχι, στο (…) είμαι

: Όχι, στο (…) είμαι Αδερφός αθλήτριας: Αν μπορείς. Να τα βάλεις.

Τα μέλη του κυκλώματος κατηγορούνται για περισσότερες από 5.000 απάτες σε βάρος ανυποψίαστων πολιτών.

Παρίσταναν τους λογιστές ή ότι άλλο τους εξυπηρετούσε κατά περίπτωση, κατάφερναν να εισβάλλουν στα σπίτια και άρπαζαν ό,τι έβρισκαν. Έκαναν όμως και τηλεφωνικές απάτες που έπαιρναν κωδικούς e-banking.

Σε μία ακόμα φωτογραφία φαίνεται ένας κύριος που δέχθηκε κλήση από τα μέλη της οργάνωσης.

Τον κατέπεισαν να παραδώσει σε υποτιθέμενο βοηθό τους και συγκεκριμένα τον αδερφό της αθλήτριας, τα χρήματα που είχε στην διάθεση του.

«Κάποιος άλλος πήρε τηλέφωνο, ο αρχηγός της σπείρας. Του έλεγε ‘’είμαι ο λογιστής σου’’ και τον ρωτούσε εκεί για χρυσαφικά, για λεφτά, για διάφορα. Και λέει πες σε αυτόν τον κόπανο λέει να κλείσεις το τηλέφωνο ή κοπάνα τον μία που σου μιλάει για εμένα. Είμαι ο τάδε να πούμε, θα έρθει ο βοηθός μου, τσίμπησε ο αδερφός μου, και έγινε η δουλειά που έγινε. Εγώ ήμουν μαζί και τον φωτογράφησα και δεν μπόρεσα να τον τραβήξω βίντεο γιατί μετά μου έκανε τον ζόρικο. Μετά τον παρακολούθησα και δούλευε με μηχανή μεγάλου κυβισμού. Μόνος του αλλά επειδή κάπου εδώ πιο πάνω έχει και δασάκι κλπ, κάποιος τον περίμενε και φύγανε μαζί», λέει ο αδελφός του θύματος στο MEGA.