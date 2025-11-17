Τηλεφωνικές απάτες: Ο ρόλος της πρώην αθλήτριας και οι διάλογοι-φωτιά από τη δράση του κυκλώματος - Real.gr

Στο επίκεντρο μιας τεράστιας δικογραφίας βρίσκεται η 37χρονη γνωστή αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής, η οποία συνελήφθη για συμμετοχή στη σπείρα των Ρομά που εξαπατούσε ανυποψίαστους πολίτες, παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστές.

Οι αποκαλυπτικές συνομιλίες φέρεται να εμπλέκουν άμεσα την αθλήτρια, παρά τους ισχυρισμούς της ότι δεν είχε καμία συμμετοχή. Η αθλήτρια, που χάρισε στη χώρα σημαντικές διακρίσεις σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και εκπροσώπησε την Ελλάδα σε Ολυμπιακούς Αγώνες, βρίσκεται πλέον σε εξαιρετικά δύσκολη ψυχολογική κατάσταση.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, από τη στιγμή που της πέρασαν χειροπέδες, η ίδια –όπως και αρκετοί από τους συλληφθέντες– δείχνει να έχει καταρρεύσει, σύμφωνα με το Star.

Η «γλυκιά ζωή» πριν από τη σύλληψη

Πριν αποκαλυφθεί η εμπλοκή της, η καθημερινότητα της αθλήτριας φαινόταν ιδανική. Έδειχνε ιδιαίτερη αδυναμία στη ζαχαροπλαστική, στα ταξίδια και –όπως φαίνεται από τα κοινωνικά δίκτυα– η Μύκονος αποτελούσε για εκείνη ένα δεύτερο σπίτι. Η λαμπερή αυτή εικόνα, όμως, ανατράπηκε απότομα όταν οι αρχές εντόπισαν συναλλαγές που κίνησαν υποψίες.

Τι βρήκαν στο σπίτι της οι αστυνομικοί

Κατά την έφοδο της Αστυνομίας στο σπίτι της αθλήτριας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πέντε ακριβά κινητά τηλέφωνα και περίπου 9.000 ευρώ σε μετρητά. Τα στοιχεία της δικογραφίας και συγκεκριμένες τραπεζικές κινήσεις δείχνουν πως μέσα σε διάστημα δύο ετών φέρονται να κατατέθηκαν στον λογαριασμό της πάνω από 400.000 ευρώ, ποσά τα οποία σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. σχετίζονται με τη δράση της σπείρας.

Η ίδια, μέσω του δικηγόρου της, αρνείται κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας πως οι συναλλαγές αυτές δεν συνδέονται με παράνομες δραστηριότητες και πως αγνοούσε την πιθανή δράση του αδελφού της.

Οι συνομιλίες που την «καίνε»

Παρά τις αρνήσεις της, οι συνομιλίες που δημοσίευσε το Mega φαίνεται πως αποτέλεσαν καθοριστικό παράγοντα για τη σύλληψή της. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο αδελφός της, ο οποίος –όπως προκύπτει από τους διαλόγους– χρησιμοποιούσε λογαριασμούς της αθλήτριας για μεταφορά χρημάτων προκειμένου να καλύψει την πραγματική προέλευσή τους.

Σε ένα από τα αποσπάσματα συνομιλίας, ο αδελφός της φαίνεται να παραδέχεται πως ο δικός του λογαριασμός «έκλεισε» επειδή δεν μπορούσε να δικαιολογήσει τις καταθέσεις που έκανε, ενώ αναφέρει ρητά ότι χρησιμοποιεί τον λογαριασμό της αδελφής του.

Σε άλλη συνομιλία, ο ίδιος ζητά βοήθεια για να «φαίνονται» νόμιμα τα χρήματα που είχε στη διάθεσή του, επισημαίνοντας πως δεν μπορεί να τα καταθέσει ο ίδιος «γιατί είναι μαύρα».

Αδελφός αθλήτριας: Να σε ρωτήσω, άμα δώσω στην αδελφή μου μετρητά μπορεί να μου βάλει από σένα, για να μην φαίνονται στην κάρτα μου ή όχι;

Μέλος οργάνωσης: Αν της δώσεις εσύ μετρητά ή εγώ;

Αδελφός αθλήτριας: Εγώ. Για σένα.

Μέλος οργάνωσης: Τι θες να πάρεις;

Αδελφός αθλήτριας: Όχι, πρέπει να τα βάλω στην κάρτα να έχω για να μην… απλά δεν μπορώ να τα βάλω εγώ γιατί είναι μαύρα.

Μέλος οργάνωσης: Δεν πρέπει να πάρεις απ’ την κάρτα;

Αδελφός αθλήτριας: Δεν θέλω να φαίνονται.

Η πρωταθλήτρια ενόργανης πάντως αρνείται κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή στη δράση της σπείρας. Ωστόσο, το MEGA παρουσιάζει μία από τις συνομιλίες που «έκαψε» την πασίγνωστη αθλήτρια της ενόργανης και αποκάλυψε την εμπλοκή της στο τεράστιο κύκλωμα.

37χρονη αθλήτρια: Έλα. Πόσα λεφτά θες;

Αδελφός αθλήτριας: Απλά άσε με να κάνω αυτό που θέλω αν γίνεται. 1,5 άμα έχεις.

37χρονη αθλήτρια: Τα άφησα στο σπίτι. Να πάω να τα πάρω;

Αδελφός αθλήτριας: Είσαι μακριά;

37χρονη αθλήτρια: Όχι.

Αδελφός αθλήτριας: Αν μπορείς. Να τα βάλεις.

Ο ρόλος του αδελφού – Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα

Ο κατηγορούμενος αδελφός της φέρεται να εμπλέκεται σε τουλάχιστον εννέα περιπτώσεις εξαπάτησης πολιτών. Άλλοτε παρουσιαζόταν ως λογιστής, άλλοτε ως εισπράκτορας, ενώ σύμφωνα με την Αστυνομία έχει αποσπάσει ποσά και τιμαλφή αξίας άνω των 250.000 ευρώ.

Ο συνήγορος κατηγορούμενων Δημήτρης Γκάβελας τονίζει πως σε πολυπρόσωπες υποθέσεις η ευθύνη βαραίνει συγκεκριμένα άτομα και δεν αποδεικνύεται πάντα η συμμετοχή όλων, αφήνοντας να εννοηθεί πως μπορεί να υπάρξουν εξελίξεις προς όφελος της αθλήτριας.

τηγορίες σε βαθμό κακουργήματος και μέσα στην εβδομάδα θα περάσουν το κατώφλι του ανακριτή. Οι αρχές εξετάζουν το πλήρες εύρος της δράσης του κυκλώματος, τις πιθανές διασυνδέσεις με άλλα πρόσωπα και τις διαδρομές του χρήματος, ενώ συνεχίζεται η διερεύνηση των τραπεζικών κινήσεων και των σχεδιαζόμενων αγορών ακινήτων, ώστε να ολοκληρωθεί η χαρτογράφηση της πολυετούς λειτουργίας της οργάνωσης.