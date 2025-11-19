Τηλεφωνικές απάτες: Στη φυλακή άλλοι εννέα κατηγορούμενοι - Real.gr

της Άννας Κανδυλη

Άλλοι 9 κατηγορούμενοι για συμμετοχή στο κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες, κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους. Όλοι αρνήθηκαν την εμπλοκή τους στην υπόθεση.

Από τους 44 συνολικά κατηγορούμενους που απολογήθηκαν χθες και σήμερα, προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν οι 14. Οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, μεταξύ αυτών και η γνωστή αθλήτρια του στίβου, αδελφή του φερόμενου ως «εισπράκτορα» της Οργάνωσης.