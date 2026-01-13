Τιμητική εκδήλωση στη μνήμη του Σήφη Βαλυράκη  - Real.gr

Quantcast
Τιμητική εκδήλωση στη μνήμη του Σήφη Βαλυράκη
Τιμητική εκδήλωση στη μνήμη του Σήφη Βαλυράκη 

19:08, 13/01/2026
Τιμητική εκδήλωση στη μνήμη του Σήφη Βαλυράκη 

Πέντε χρόνια μετά τη δολοφονία, η οικογένεια και οι φίλοι του τέως Υπουργού επί 33 χρόνια Βουλευτού του Ελληνικού Κοινοβουλίου, διοργανώνουν εκδήλωση τιμής στη μνήμη του Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026, ώρα 18:00 στην ΕΣΗΕΑ – οδός Ακαδημίας 20 (1ος όροφος) – Αθήνα.

Θα χαιρετίσουν και θα παραστούν εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων, πολιτικοί φίλοι του Σήφη Βαλυράκη, οι πρώην πρωθυπουργοί της Ελλάδας  Γιώργος Παπανδρέου και Αντώνης Σαμαράς, εκπρόσωποι αντιστασιακών οργανώσεων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορέων Κρητικών σωματείων.

Την εκδήλωση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Έλλη Στάη.

Η οικογένεια

Μίνα Παπαθεοδώρου – Βαλυράκη

Ιωάννης Ι.Βαλυράκης

Αλέξανδρος Ι.Βαλυράκης

 

