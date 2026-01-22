Τιμητική εκδήλωση στη μνήμη του Σήφη Βαλυράκη στις 23 Ιανουαρίου - Real.gr

Τιμητική εκδήλωση στη μνήμη του Σήφη Βαλυράκη, πέντε χρόνια μετά τη δολοφονία του στην Ερέτρια, διοργανώνουν η οικογένεια και οι φίλοι του την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026.

Η εκδήλωση στη μνήμη του τέως Υπουργού και επί 33 χρόνια βουλευτού, είναι προγραμματισμένη για τις 18:00, στα γραφεία της ΕΣΗΕΑ στην Αθήνα (οδός Ακαδημίας 20, 1ος όροφος).

Την εκδήλωση θα χαιρετήσουν και θα παραστούν εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων, πολικοί φίλοι του Σήφη Βαλυράκη, οι πρώην Πρωθυπουργοί της Ελλάδας Γιώργος Παπανδρέου και Αντώνης Σαμαράς, εκπρόσωποι αντιστασιακών οργανώσεων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορέων Κρητικών σωματείων.

Την εκδήλωση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Έλλη Στάη.