Την απαλλαγή του ηθοποιού που κατηγορείται για σεξουαλική βία κατά δύο γυναικών ζήτησε η εισαγγελέας - Real.gr

Απαλλαγή, λόγω αμφιβολιών, του 43χρονου ηθοποιού και δασκάλου υποκριτικής, ο οποίος κατηγορείται για βιασμό και απόπειρα βιασμού κατ’ εξακολούθηση σε βάρος δύο γυναικών, πρότεινε η εισαγγελέας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου. Οι αξιόποινες πράξεις φέρεται να τελέστηκαν τον Δεκέμβριο του 2012 και τον Αύγουστο του 2013.

της Άννας Κανδύλη

Στην κατάμεστη δικαστική αίθουσα παραβρέθηκαν οι καταγγέλλουσες, καθώς και ο γνωστός σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος, υπογραμμίζοντας το έντονο ενδιαφέρον για την υπόθεση.

Η εισαγγελέας, αγορεύοντας ενώπιον μιας κατάμεστης από κόσμο αίθουσας όπου μεταξύ του κοινού ήταν και ο γνωστός σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος η σύζυγος του οποίου κατέθεσε ως μάρτυρας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, σημείωσε τις αντικειμενικές δυσκολίες απόδειξης τέτοιων πράξεων, που συχνά τελούνται «πίσω από κλειστές πόρτες». Τόνισε την απουσία ευρημάτων, όπως ιατροδικαστικές εκθέσεις, ιδιαίτερα όταν η καταγγελία γίνεται μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα.

Αναφερόμενη στις καταγγέλλουσες, επεσήμανε αντιφάσεις και κενά στις καταθέσεις τους. Στην πρώτη, αδελφή γνωστής ηθοποιού, υπογράμμισε τροποποιήσεις στους χρόνους των γεγονότων και την απουσία αξιοποίησης της υποτιθέμενης ηχογραφημένης ομολογίας του κατηγορούμενου. Για τη δεύτερη, επισήμανε τη σχέση που είχε με τον κατηγορούμενο και τα μηνύματα που συνέχιζε να του στέλνει ακόμη και μετά τον καταγγελόμενο βιασμό, κλονίζοντας την απόδειξη της κατηγορίας.

«Οι ασάφειες και τα κενά στις καταγγελίες κλονίζουν το κατηγορητήριο και δεν επιτρέπουν καταδικαστική κρίση», τόνισε η εισαγγελέας, προτείνοντας την απαλλαγή.

Στην απολογία του, ο ηθοποιός αρνήθηκε τις κατηγορίες και επιτέθηκε στις γυναίκες, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση σχετίζεται με τη «φάση του #MeToo» και πως η ζωή και η καριέρα του καταστράφηκαν. «Όλο αυτό έγινε για τη λάμψη, μου κατέστρεψαν τη ζωή. Δεν έχω τίποτα πια, θα πουλήσω το σπίτι μου, οι γονείς μου δεν άντεξαν όλο αυτό», ανέφερε.