«Την είδα αγριεμένη, το μάτι της... γυάλιζε» - Φυλάκιση ενός έτους με αναστολή στην 57χρονη που δάγκωσε το αυτί του συντρόφου της - Real.gr

«Την είδα αγριεμένη, το μάτι της… γυάλιζε» – Φυλάκιση ενός έτους με αναστολή στην 57χρονη που δάγκωσε το αυτί του συντρόφου της

13:56, 04/02/2026
Μία γάτα φαίνεται πως πυροδότησε τον καβγά ανάμεσα σε ζευγάρι 57χρονων, με αποτέλεσμα η γυναίκα να δαγκώσει τον σύντροφό της στο αφτί και να του κόψει ένα κομμάτι από τον λοβό.

Η 57χρονη καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης σε φυλάκιση 12 μηνών, με 3ετή αναστολή, καθώς κρίθηκε ένοχη για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη.

Το περιστατικό συνέβη το προηγούμενο 24ωρο στο σπίτι όπου διαμένει το ζευγάρι, μαζί με την κόρη και τη μητέρα της κατηγορουμένης, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Φέροντας επίδεσμο στο κεφάλι, ο 57χρονος κατέθεσε στο δικαστήριο ότι μόλις είδε τη γάτα πάνω στη σύντροφό του έγινε έξαλλος. Η αντίδρασή του, όπως ανέφερε, πηγάζει από το γεγονός ότι το ζώο προκάλεσε στο παρελθόν προβλήματα υγείας στη γυναίκα.

«Είναι νοσογόνος παράγοντας», κατέθεσε και εξιστορώντας τη δική του οπτική για τον καβγά είπε: «Κινήθηκα προς τη γάτα για να την τρομάξω για να φύγει. Της είπα ότι το ζώο σήμερα φεύγει. Διαπληκτιστήκαμε και πήγα στο μπάνιο Την είδα αγριεμένη,  το μάτι της “γυάλιζε”. Άρχισε να με χτυπάει, προσπάθησα να την απωθήσω. Ήταν σε μανιακή κατάσταση. Με δάγκωσε στο αφτί και το έκοψε, χωρίς να το καταλάβω εκείνη τη στιγμή. Την περιόρισα σωματικά όσο μπορούσα γιατί ήταν επικίνδυνη κατάσταση. Πήγα στην κουζίνα, ήμουν πολύ ταραγμένος. Πονούσα, έτρεχε αίμα, αλλά δεν είχα καταλάβει ότι έλειπε κομμάτι». Ο ίδιος κατέθεσε ότι δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη της συντρόφου του, προτείνοντας ως λύση την ποινική διαμεσολάβηση, κάτι όμως που δεν δέχθηκε η 57χρονη, όταν ρωτήθηκε σχετικά από το δικαστήριο.

Απολογούμενη η κατηγορούμενη αποδέχθηκε την πράξη της, τονίζοντας ότι αντέδρασε με αυτόν τον τρόπο για να προστατεύσει τη γάτα. «Βία εναντίον μου δέχομαι, αλλά όχι εις βάρος της γάτας», είπε. Υποστήριξε επιπλέον ότι ο 57χρονος αντιμετωπίζει πρόβλημα με το αλκοόλ, ενώ σε ερώτηση από την έδρα γιατί δεν χωρίζουν, απάντησε ότι ο άντρας της χρωστάει λεφτά («αποταμιεύσεις της μητέρας μου», ανέφερε) και γι’ αυτό τον λόγο «με εκβιάζει, ότι εάν χωρίσουμε δεν θα τα επιστρέψει».

