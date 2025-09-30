Quantcast
Την Τετάρτη θα ηχήσουν σειρήνες σε όλη τη χώρα στο πλαίσιο της άσκησης «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-25» - Real.gr
real player

Την Τετάρτη θα ηχήσουν σειρήνες σε όλη τη χώρα στο πλαίσιο της άσκησης «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-25»

10:25, 30/09/2025
Την Τετάρτη θα ηχήσουν σειρήνες σε όλη τη χώρα στο πλαίσιο της άσκησης «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-25»

Δοκιμαστική ενεργοποίηση του συνόλου των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας, σε όλη τη χώρα, θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τετάρτη 1 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της στρατιωτικής άσκησης «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-25», όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, η ενεργοποίηση των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας έχει καθαρά δοκιμαστικό σκοπό και επομένως δεν υπάρχει λόγος σύγχυσης ή ανησυχίας του κοινού. Ταυτόχρονα με την ήχηση των Σειρήνων Συναγερμού, θα πραγματοποιηθεί ήχηση των καμπανών των Ιερών Ναών της Επικράτειας με σειρά βραχέων κωδωνισμών σε ταχύ ρυθμό διάρκειας τριών (3′) λεπτών.

Αναλυτικά οι σειρήνες θα ηχήσουν ως εξής:

* τοπική ώρα 11:00, σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης) στο σύνολο της Επικράτειας,

* τοπική ώρα 11:05, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης) στο σύνολο της Επικράτειας,

* τοπική ώρα 11:10, σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης) στον Βορειοανατολικό Τομέα (Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης, Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου και Λήμνου),

* τοπική ώρα 11:15, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης) στον Βορειοανατολικό Τομέα,

* τοπική ώρα 11:20, σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης) στον Νότιο Τομέα (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακές Ενότητες Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Λακωνίας),

* τοπική ώρα 11:25, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης) στον Νότιο Τομέα,

* τοπική ώρα 11:30, σήμανση προειδοποιητικού συναγερμού ΧΒΡΠ απειλής, για χρονική διάρκεια (120) δευτερολέπτων (ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης) στο σύνολο της Επικράτειας,

* τοπική ώρα 11:35, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης) στο σύνολο της Επικράτειας,

* τοπική ώρα 12:20, σήμανση προειδοποιητικού συναγερμού ΧΒΡΠ απειλής, για χρονική διάρκεια (120) δευτερολέπτων (ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης) στον Δυτικό Τομέα (Περιφέρεια Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας και Περιφέρεια Ηπείρου),

* τοπική ώρα 12:25, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης) στον Δυτικό Τομέα,

* τοπική ώρα 12:30, σήμανση συναγερμού ΧΒΡΠ προσβολής, για χρονική διάρκεια (120) δευτερολέπτων (ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης) στον Κεντρικό Τομέα (Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Θεσσαλίας),

* τοπική ώρα 12:35, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης) στον Κεντρικό Τομέα,

* τοπική ώρα 12:40, σήμανση συναγερμού ΧΒΡΠ προσβολής, για χρονική διάρκεια (120) δευτερολέπτων (ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης) στην Περιφέρεια Αττικής και Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης,

* τοπική ώρα 12:45, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης) στην Περιφέρεια Αττικής και Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης,

* τοπική ώρα 12:50, σήμανση προειδοποιητικού συναγερμού ΧΒΡΠ απειλής, για χρονική διάρκεια (120) δευτερολέπτων (ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης) στον Ανατολικό Τομέα (Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Αττικής, Βορείου κ’ Νότιου Αιγαίου και Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας και Αργολίδας),

* τοπική ώρα 12:55, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης) στον Ανατολικό Τομέα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

LIVE: Η εισήγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο υπουργικό συμβούλιο

LIVE: Η εισήγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο υπουργικό συμβούλιο

11:50 30/09
«Βοήθεια με πυροβόλησαν»: Νέα στοιχεία για την επίθεση σε 38χρονο στη Δροσιά - Τι λένε μάρτυρες

«Βοήθεια με πυροβόλησαν»: Νέα στοιχεία για την επίθεση σε 38χρονο στη Δροσιά - Τι λένε μάρτυρες

10:27 30/09
Νετανιάχου: «Σε καμία περίπτωση» παλαιστινιακό κράτος - Ο στρατός θα παραμείνει στο μεγαλύτερο μέρος της Γάζας

Νετανιάχου: «Σε καμία περίπτωση» παλαιστινιακό κράτος - Ο στρατός θα παραμείνει στο μεγαλύτερο μέρος της Γάζας

11:40 30/09
Βασίλης Μπισμπίκης: Βίντεο-ντοκουμέντο με τη στιγμή μετά το τρακάρισμα - Οι ποινές που αντιμετωπίζει - To τηλεφώνημα γυναίκας στο ΑΤ Φιλοθέης

Βασίλης Μπισμπίκης: Βίντεο-ντοκουμέντο με τη στιγμή μετά το τρακάρισμα - Οι ποινές που αντιμετωπίζει - To τηλεφώνημα γυναίκας στο ΑΤ Φιλοθέης

08:58 30/09
Άγριος καυγάς έξω από σχολείο της Κω: Έπαιξαν μπουνιές μπροστά στα μάτια των συμμαθητών τους - BINTEO

Άγριος καυγάς έξω από σχολείο της Κω: Έπαιξαν μπουνιές μπροστά στα μάτια των συμμαθητών τους - BINTEO

08:40 30/09
Παράνομη η απεργία των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας - Κανονικά οι πτήσεις την Τετάρτη

Παράνομη η απεργία των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας - Κανονικά οι πτήσεις την Τετάρτη

11:33 30/09
Μαρίσσα Λαιμού: Τι έδειξε η νεκροψία για την αιτία του θανάτου της

Μαρίσσα Λαιμού: Τι έδειξε η νεκροψία για την αιτία του θανάτου της

08:29 30/09
ΒΙΝΤΕΟ: Σοκαριστική διάσωση γυναίκας στην Κίνα - Επιβίωσε 54 ώρες μέσα σε πηγάδι με φίδια και κουνούπια

ΒΙΝΤΕΟ: Σοκαριστική διάσωση γυναίκας στην Κίνα - Επιβίωσε 54 ώρες μέσα σε πηγάδι με φίδια και κουνούπια

11:25 30/09

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Ποινική δίωξη στον Βασίλη Μπισμπίκη για το τροχαίο στη Φιλοθέη - Παραπέμφθηκε για δίκη στο αυτόφωρο

Ποινική δίωξη στον Βασίλη Μπισμπίκη για το τροχαίο στη Φιλοθέη - Παραπέμφθηκε για δίκη στο αυτόφωρο

14:04 29/09
Επιστολή στον Τραμπ από τις οικογένειες ομήρων: Απευθύνουν έκκληση για κατάπαυση πυρός στη Γάζα

Επιστολή στον Τραμπ από τις οικογένειες ομήρων: Απευθύνουν έκκληση για κατάπαυση πυρός στη Γάζα

13:45 29/09
Πώς οι Τούρκοι «τορπίλισαν» την συνάντηση - Το ραντεβού που δεν έγινε

Πώς οι Τούρκοι «τορπίλισαν» την συνάντηση - Το ραντεβού που δεν έγινε

13:44 29/09
Τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών προσώπων - Οι αλλαγές του 2023

Τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών προσώπων - Οι αλλαγές του 2023

12:46 29/09
Με χειροπέδες ο Βασίλης Μπισμπίκης – Ο χορός με τη Δανάη Παππά στο κρητικό γλέντι

Με χειροπέδες ο Βασίλης Μπισμπίκης – Ο χορός με τη Δανάη Παππά στο κρητικό γλέντι

12:30 29/09
Μια γυναίκα και ο 6χρονος εγγονός της σκοτώθηκαν σε πυρκαγιά που προκλήθηκε από επίθεση με drones στην περιφέρεια της Μόσχας

Μια γυναίκα και ο 6χρονος εγγονός της σκοτώθηκαν σε πυρκαγιά που προκλήθηκε από επίθεση με drones στην περιφέρεια της Μόσχας

12:15 29/09
Δυστύχημα Τεμπών: Στο ακροατήριο η υπόθεση μετά τη σύμφωνη γνώμη της Προέδρου Εφετών

Δυστύχημα Τεμπών: Στο ακροατήριο η υπόθεση μετά τη σύμφωνη γνώμη της Προέδρου Εφετών

12:07 29/09
Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Η Αρσεναλ έχει μετατρέψει τα κόρνερ σε... πέναλτι - Έφθασε τα 36 γκολ

Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Η Αρσεναλ έχει μετατρέψει τα κόρνερ σε... πέναλτι - Έφθασε τα 36 γκολ

11:08 29/09
Η Scarlett Johansson φόρεσε δερμάτινο σακάκι – Θα γίνει η νέα μας εμμονή!

Η Scarlett Johansson φόρεσε δερμάτινο σακάκι – Θα γίνει η νέα μας εμμονή!

11:00 29/09
Ανατροπή αυτοκινήτου στο Ηράκλειο – Μητέρα και δύο παιδιά οι επιβάτες

Ανατροπή αυτοκινήτου στο Ηράκλειο – Μητέρα και δύο παιδιά οι επιβάτες

10:51 29/09
Ελεονώρα Μελέτη: Η κόρη της έχει ταλέντο στο… ποδόσφαιρο

Ελεονώρα Μελέτη: Η κόρη της έχει ταλέντο στο… ποδόσφαιρο

10:30 29/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved