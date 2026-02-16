Την Τρίτη η πολιτική κηδεία του Αριστείδη Μανωλάκου - Real.gr

Η πολιτική κηδεία του πρώην προέδρου της ΕΣΗΕΑ Αριστείδη Μανωλάκου θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, στις 11:30, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Η οικογένεια του παρακαλεί όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του, αντί στεφάνων, να καταθέσουν χρήματα υπέρ των δημοσιογράφων της Παλαιστίνης στο Ταμείο Ασφαλείας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων, επισημαίνοντας πως προκειμένου τα χρήματα να προωθηθούν κατάλληλα, οι καταθέτες πρέπει να αναγράφουν στο πεδίο της αιτιολογίας: “Solidarity PJS / IFJ”.