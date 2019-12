Την Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου, στις 19:00 - 20:30, θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου του Συνταγματάρχη Πεζικού - Ειδικών Δυνάμεων, Μιχαήλ Σ. Πλουμή.

Η εκδήλωση θα γίνει στην Αίθουσα Τελετών της Λέσχης Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ), Ρηγίλλης 1 και Βασ. Σοφίας. Την παρουσίαση θα συντονίσει ο Αντιστράτηγος ε.α. κ. Σπυρίδων Μπελεγράτης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιτελών Εθνικής Αμυνας (ΣΕΕΘΑ). Το βιβλίο θα παρουσιάσουν οι καθηγητές:

Αριστείδης Γιαπαλής (Διευθυντής Ινστιτούτου Διαρκούς Επιμόρφωσης ΓΕΕΘΑ)

Δημήτριος Θωμάκος (Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου)

Γεράσιμος Καραμπελιάς (Πάντειο Πανεπιστήμιο) Γεώργιος Καφφές (ΣΣΕ), και Ιωάννης Ραγιές (ΣΣΕ).

Σύντομο βιογραφικό του Μιχαήλ Σ. Πλουμή

Ο Συνταγματάρχης Μιχαήλ Σ. Πλουμής γεννήθηκε στη Σητεία το 1969. Το 1986 εισήχθη στην Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων από όπου αποφοίτησε το 1990 και ονομάστηκε Ανθυπολοχαγός Πεζικού. Από την ονομασία του σε Αξιωματικό μέχρι το 2019, έχει υπηρετήσει σε 20 θέσεις (μεταθέσεις) ειδικών δυνάμεων, πεζικού και γενικές, στην Ελλάδα στη Λευκωσία, στο Μιλάνο και στην Καμπούλ. Διετέλεσε διοικητής σε 2 αμφίβιες μοίρες καταδρομών και επιτελάρχης σε δυο σχηματισμούς στον Έβρο και την Αθήνα.

Κατά τη πορεία του ως Αξιωματικός περάτωσε όλες τις απαιτούμενες κατά βαθμό εκπαιδεύσεις πεζικού και ειδικών δυνάμεων στην Ελλάδα, στη Γερμανία και στο Βέλγιο. Αποφοίτησε από την Ανώτατη Σχολή Πολέμου (Θεσσαλονίκη) και το Κολέγιο Πολέμου του Στρατού Ξηράς των Η.Π.Α. ως διακεκριμένος απόφοιτος (στο 10% των πρώτων εκ των 382 Αμερικανών και αλλοδαπών αποφοίτων). Από το ίδιο Κολέγιο έλαβε το 1ο βραβείο για εξαίρετη διατριβή της τάξης 2016 (Army War College Foundation Award for Outstanding Strategy Research Paper for the USAWC Class of 2016).

Διαθέτει Διδακτορικό Τίτλο Σπουδών από το Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Μάστερ στις Στρατηγικές Σπουδές από το U.S. Army War College, Μεταπτυχιακό Τίτλο Διεθνών Σπουδών και Πτυχίο Νομικής από το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΕΚΠΑ και Δίπλωμα Επιμόρφωσης από το Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

Είναι πιστοποιημένος στη διαχείριση έργων ενώ παράλληλα με τα καθήκοντά του, διδάσκει περιοδικά ως ειδικό επιστημονικό προσωπικό στη Στρατιωτική Σχολή Ευέλπιδων και στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, έχει δημοσιεύσει πλήθος άρθρων σε διεθνή και ημεδαπά επιστημονικά περιοδικά, και είναι κριτής σε δυο διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Είναι παντρεμένος με την Πρόεδρο Πρωτοδικών Ε.Γ. και έχει δυο παιδιά.

Έγραψε για το βιβλίο. Γεώργιος Ροζόκος αριστοβάθμιος φιλόλογος -συγγραφέας, Καθηγητής της Αστυνομικής Ακαδημίας.

Ένας αξιωματικός των ενόπλων δυνάμεων και ιδιαίτερα του στρατού, που απαιτεί επικοινωνιακή αμεσότητα και αμφίδρομη συναισθηματικότητα, υποχρεούται από τη θέση του να ασκεί τα διοικητικά του καθήκοντα όχι μόνο με γνωστική επάρκεια αλλά και συναισθηματική νοημοσύνη. Τούτο σημαίνει πως το σπάνιο και ακριβό άρωμα της ανθρωπιάς και της ευαισθησίας αμβλύνοντας τις αιχμηρές γωνίες της κακοπροαίρετης διάθεσης, της μεμψίμοιρης τάσης και της γενικότερης προκατάληψης και κακοπιστίας, θα δώσει στην ηγετική φυσιογνωμία την σφαιρική της ποιότητας και θα προικοδοτήσει την εικόνα του ηγέτη με την χρωματική ποικιλία του ουράνιου τόξου που βγαίνοντας πάντα μετά από τη σφοδρή κακοκαιρία, σηματοδοτεί την άρση της καιρικής ακαταστασίας και την γαλήνια νηνεμία, που θα επιτρέψουν στο σκάφος της ποικιλώνυμης διοίκησης ασφαλή πλεύση, ευστάθεια και ισορροπία.

Και με δεδομένο πως «η βασίλισσα των μελισσών δεν έχει κεντρί», καλείται ο ηγέτης των δύσκολων σύγχρονων καιρών να ασκεί την εξουσία του με «λογισμό και όνειρο», με επιείκεια και αυστηρότητα, με αποφασιστικότητα αλλά και προσαρμοστική ικανότητα, με γνώση που οπλίζει και πίστη που ενθαρρύνει, τηρώντας με ευσυνειδησία και στοχαστικότητα την αρετή του μέτρου, την χρυσή Αριστοτελική μεσότητα. Επομένως πρέπει μέσα στο ηγετικό του οπλοστάσιο να έχει όλα τα πολεμοφόδια που αποτρέπουν τον πόλεμο, αλλά και εγγυώνται την ειρήνη, που πυροδοτούν το συναίσθημα αλλά και τροφοδοτούν την σκέψη και επιτρέπουν στον σύγχρονο ηγέτη να επιβάλλεται φύσει και όχι μόνο θέσει.

Το ανά χείρας πόνημα του Συνταγματάρχη Πεζικού – Ειδικών Δυνάμεων Μιχαήλ Πλουμή αποτελώντας ποιο πολύ κατάθεση ψυχής και λιγότερο γνωστικό αποκύημα, με έντονο βιωματικό χαρακτήρα, που υποχρεούται να έχει, νομίζουμε πως κινείται προς την κατεύθυνση αυτή και προσθέτει το δικό του μικρό λιθαράκι στο παραδοσιακό ηγετικό οικοδόμημα της γνώσης και της αρετής.

Και επειδή κατά τον Αγάθωνα «τριών δει τον άρχοντα μεμνήσθαι, ότι άνθρωπος εστίν, ότι κατά νόμους άρχει και ότι ουκ αεί άρχει» η συναίσθηση της ανθρωπινότητας σε συνδυασμό με την επίγνωση της βραχυβιότητας μας, θα δώσουν στη νομική κατάρτιση και στην γνωστική ευρυμάθεια το ακριβό πρόσημο της υπηρεσιακής επάρκειας και της ηγετικής αλκής.

Τα Μαθήματα Ηγεσίας του Μιχάλη Πλουμή με την επιστημονική τους πολυμέρεια, την τεκμηριωμένη, παραστατική και πειστική επιχειρηματολογία τους θα προικοδοτήσουν το γνωστικό οπλοστάσιο των ευέλπιδων σπουδαστών και κάθε εκκολαπτόμενου ηγετικού στελέχους με μείζονα αξιοπιστία, σφαιρική γνώση, ψυχολογική ανθρωπογνωσία, στοχαστικότητα και ευθυκρισία.

Και αφού παιδεία είναι ότι απομένει όταν ξεχάσουμε όλα όσα μάθαμε, φιλοδοξούμε και ευελπιστούμε πως ο δημιουργικός απόηχος από την μελέτη του ανά χείρας βιβλίου μπορεί να μην μπορεί να κάνει, όπως θα ήθελε ο Πλάτωνας, τους φιλοσόφους ηγέτες, θα επιτρέψει όμως στους ποικιλώνυμους ηγέτες να φιλοσοφήσουν και να καρπωθούν το λίγο αλλά ακριβό άρωμα που πάντα μένει στο χέρι όποιου ευτυχήσει να κρατήσει ή να προσφέρει ένα πνευματικό τριαντάφυλλο».