Tindersticks: Ολοκαίνουργιο τραγούδι 'New World'

Από το νέο τους άλμπουμ, 'Soft Tissue' που θα κυκλοφορήσει στις 13 Σεπτεμβρίου.

Δείτε και απολαύστε εδώ το τραγούδι

Οι Τindersticks λίγους μήνες πριν βρεθούν στην Αθήνα για την φθινοπωρινή τους συναυλία στις 2 Νοεμβρίου, στο City Theater by Christmas Theater, κυκλοφορούν καινούργιο τραγούδι, προάγγελο του νέου τους άλμπουμ.

Πέντε χρόνια μετά το "No Treasure but Hope" (2019) και τρία χρόνια μετά το "Distractions" του 2021, οι Tindersticks επιστρέφουν με ένα νέο άλμπουμ με τίτλο "Soft Tissue", το οποίο θα κυκλοφορήσει από την City Slang στις 13 Σεπτεμβρίου 2024.

Και τώρα έρχεται το "New World", το πρώτο κομμάτι που γράφτηκε για το "Soft Tissue", το δέκατο τέταρτο άλμπουμ του συγκροτήματος. Το τραγούδι λειτουργεί ως ένα πρελούδιο ως ένα είδος εισαγωγής στα θέματα και τις ανησυχίες που θέτει το άλμπουμ, εστιάζοντας στις ανατροπές που έχουν υποστεί το προσωπικό και το δημόσιο σύμπαν της μπάντας, στους προσωπικούς και δημόσιους νέους κόσμους που πλέον έχουν δημιουργηθεί.

Οι ενορχηστρώσεις συνεχίζουν από το σημείο που σταμάτησε το "The Waiting Room" του 2016, ενώ οδηγούν το άλμπουμ σε νέες περιπέτειες, συνδυάζοντας την γνωστή υφολογική ατμόσφαιρα της μπάντας με τις ενορχηστρώσεις των πνευστών του Julian Siegel, των εγχόρδων από τον Dan McKinna και τα συναρπαστικά φωνητικά της Gina Foster.

Παράλληλα, οι εσωτερικές σκέψεις του Staples οδηγούν σε ένα ρεφρέν που αναδεικνύει μια πιο εξωστρεφή προσέγγιση, κάτι που φαίνεται στο παιχνιδιάρικο promo βίντεο του τραγουδιού: "Δεν θα αφήσω την αγάπη μου να με καταστρέψει".

Το βίντεο, καθώς και το εξώφυλλο του άλμπουμ, επιμελήθηκε η κόρη του Staples, Sidonie Osborne Staples.

Ο Staples εξηγεί: «Η Σιντ φτιάχνει αυτές τις μικροσκοπικές κεραμικές φιγούρες, οπότε της ζήτησα να εμπνευστεί και να δημιουργήσει μερικές για τους χαρακτήρες του συγκροτήματος. Αργότερα, έγραψα το "New World" για να εκφράσω με κάποιον τρόπο την προσπάθειά μου να κατανοήσω αυτόν τον παράξενο κόσμο που ένοιωθα να αναπτύσσεται γύρω μου, και αυτές οι μικρές φιγούρες ξανάρθαν στο μυαλό μου. Ας τις οδηγήσουμε, σκέφτηκα, σε ένα stop-motion (σ.σ. η γνωστή τεχνική animation) ταξίδι σε μια παράξενη γη, από τους έρημους βράχους στα πλούσια, ανοίκεια και ίσως δηλητηριώδη φρούτα της (το φρούτο durian διαθέτει μια χαρακτηριστικά δυσάρεστη μυρωδιά τέτοια που δεν επιτρέπεται σε λεωφορεία σε ορισμένα μέρη του κόσμου!). Η Σιντ συνέδεσε τα τοπία μεταξύ τους και έθεσε σε κίνηση τις φιγούρες, χιλιοστό με χιλιοστό. Ο Νιλ τράβηξε τις φωτογραφίες και ξεκινήσαμε να τις επεξεργαζόμαστε καθώς προχωρούσε η διαδικασί α.»

Και συνεχίζει ο Staples:

"Baby I was falling, but the shit that I was falling through

'Thought it was just the world rising"

«Αυτοί είναι οι πρώτοι στίχοι που ακούγονται στο άλμπουμ και φαίνεται ότι όλα τα τραγούδια στο Soft tissue εκφράζουν αυτή τη σύγχυση που κατοικεί εντός μας - νιώθουμε απόγνωση με την καταστροφή, ενώ υποψιαζόμαστε ότι είμαστε υπεύθυνοι...το ίδιο συμβαίνει και με το τελευταίο μας άλμπουμ αυτοί οι στίχοι εκφράζουν την απόγνωση και τη σύγχυση, τονίζουν τον πόνο και την συνεχή αναζήτηση για το νόημα στη ζωή».

Οι ενορχηστρώσεις συνεχίζουν από το σημείο που σταμάτησε το "The Waiting Room" του 2016, ενώ οδηγούν το άλμπουμ σε νέες περιπέτειες, συνδυάζοντας την γνωστή υφολογική ατμόσφαιρα της μπάντας με τις ενορχηστρώσεις των πνευστών του Julian Siegel, των εγχόρδων από τον Dan McKinna και τα συναρπαστικά φωνητικά της Gina Foster.

Μουσικά, φαίνεται ότι από το "The Waiting Room" του 2016, η στάση της μπάντας ήταν αντιδραστική. Τα τελευταία 2 άλμπουμ των Tindersticks έχουν υπάρξει τόσο αντίθετα μεταξύ τους - το "No Treasure But Hope" του 2019 διακρίνεται από έναν εξαιρετικά νατουραλιστικό και ανεπιτήδευτο τρόπο ηχογράφησης - εν μέρει ως αντίδραση στα προηγούμενα πειραματικά μας project ("High life", "Minute bodies") ενώ το "Distractions" του 2021, όντας με τη σειρά του αντίδραση σε αυτήν την καθαρότητα, κατέληξε να είναι ένα από τα πιο πυκνά, πειραματικά άλμπουμ μας.

Τώρα το αποτέλεσμα είναι ένας ήχος που αντλεί έμπνευση από μια κοινή, εσωτερική επιθυμία – αλλά και την ικανότητα - να εκπλήξουν τόσο τον εαυτό τους όσο και το ακροατήριό τους.

Παρότι ο τίτλος του Soft Tissue υπονοεί ανθεκτικότητα και ευελιξία, το άλμπουμ ενσωματώνει τις αντιθέσεις και τις συγκρούσεις μέσα σε λυρικά τραγούδια με δυναμικές λεπτομέρειες, την οικειότητα της μουσικής των Tindersticks και τον πειραματισμό, στοιχείο που είναι ταυτόσημο με το συγκρότημα. Πραγματικά, το τελικό αποτέλεσμα δικαιώνει τη διαρκή δέσμευση των Tindersticks στη δημιουργική εξερεύνηση καινούργιων «τόπων», που εκτείνεται σε περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Στο Soft Tissue, φαίνεται η διακαής επιθυμία των μελών της μπάντας να ζουν την μουσική τους και να αναζητούν τη βαθύτερη ουσία της τέχνης τους, το αίσθημα εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών είναι πλέον πιο βαθύ από ποτέ. Όπως εξηγεί ο Stuart, «Σε αυτή τη μπάντα, νομίζω ότι υπάρχει τόσο πολύ ...ταλέντο, θα μπορούσα να πω αλλά δεν έχει καμία σχέση με το ταλέντο, πραγματικά, πρόκειται για εκείνη την επιθυμία, εκείνη την ανάγκη να φτάσεις σε κάτι και να πας σε μέρη που δεν έχεις πάει ποτέ. Και νιώθω ότι αυτό προέρχεται από όλους.»

Και ο Staples καταλήγει: «Νομίζω πως ήρθε ο καιρός να σταματήσουμε να βαδίζουμε σε αυτά τα άκρα και να βρούμε έναν τρόπο να παντρέψουμε την αυστηρότητα της σύνθεσης τραγουδιών και τη χαρά που παίρνουμε όταν παίζουμε μαζί, με μια πιο ασυμβίβαστη πειραματική προσέγγιση».

Μπορείτε εδώ να παραγγείλετε το άλμπουμ: https://tindersticks.lnk.to/SoftTissue

Οι Tindersticks είναι πάντα καλλιτεχνικά παρόντες, επίκαιροι, ζωντανοί και σύγχρονοι.

Οι "καλύτεροι Tindersticks που είδαμε ποτέ"

θα είναι απλά οι...επόμενοι. Στις 2 Νοεμβρίου 2024 στο City Theater στην Αθήνα.

