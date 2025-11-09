Της έκανε πρόταση γάμου κατά τη διάρκεια του Μαραθωνίου - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ο 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας μπορεί να συγκεντρώνει μεγάλο αγωνιστικό ενδιαφέρον, αλλά παράλληλα χαρίζει κι άλλες αξέχαστες στιγμές.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του τερματισμού του αγωνίσματος των 10 χιλιομέτρων του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου, στο Παναθηναϊκό Στάδιο, ένας δρομέας γονάτισε, κάνοντας πρόταση γάμου στην αγαπημένη του.

Η αποστολή του στέφθηκε από επιτυχία, καθώς πήρε το πολυπόθητο «ναι», δημιουργώντας μία αξέχαστη στιγμή.

Δείτε το στιγμιότυπο που κατέγραψε η κάμερα της ΕΡΤ: