«Της έλεγα "Θεοδώρα μου, μην πας σε αυτά...»-Συγκλονίζει η μητέρα της 31χρονης που σκοτώθηκε στα Βαρδούσια - Real.gr

Συγκλονίζουν τα τελευταία λόγια που είπε η μητέρα της στην 31χρονη δασκάλα που καταπλακώθηκε από χιονοστιβάδα μαζί με τρεις φίλους της στα Βαρδούσια Όρη.

Μιλώντας στο MEGA, η μητέρα της Θεοδώρας Καπλάνη περιέγραψε τι είπε στην κόρη της λίγες ώρες πριν η 31χρονη ξεκινήσει με τους άλλους τρεις ορειβάτες για την κορυφή Κόρακας στα Βαρδούσια.

«Της είπα “Θεοδώρα μου, να μην πας σε αυτά τα πράγματα γιατί δεν θα έχεις καλό τέλος παιδί μου“. “Εσύ μάνα, μην ανησυχείς”», ήταν τα λόγια της.

«Ήταν το άθλημα που αγαπούσε, ήταν ένα τολμηρό παιδί. Ήθελε το καλοκαίρι να πάει στο Έβερεστ, της έλεγα “Θοδώρα μου δεν θα πας εκεί”. “Μάνα εγώ θα ανέβω, θα βάλω τη σημαία επάνω και ας πεθάνω, θα πεθάνω ευτυχισμένη”, μου έλεγε».

Το χρονικό της τραγωδίας στα Βαρδούσια

Η παρέα των τεσσάρων φίλων αναχώρησε το πρωί των Χριστουγέννων από το χωριό Αθανάσιος Διάκος με σκοπό να φτάσει στην κορυφή Κόρακας. 200 μέτρα πριν την κορυφή, οι τέσσερις ξαφνικά παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα και θάφτηκαν πιθανότατα ζωντανοί κάτω από μεγάλο όγκο χιονιού.

Το απόγευμα της Παρασκευής και ενώ ήδη είχε ξεκινήσει η επιχείρηση εντοπισμού των τεσσάρων ορειβατών, οι άνδρες της 7ης ΕΜΑΚ ακολουθώντας τα ίχνη παπουτσιών που είχαν αφήσει στο χιόνι οι ορειβάτες, κατάφεραν να τους εντοπίσουν σε δύσβατο σημείο, θαμμένους στο χιόνι.

Η τραγωδία στα Βαρδούσια θεωρείται ένα από τα σοβαρότερα ορειβατικά δυστυχήματα που έχουν συμβεί στη χώρα. Το βουνό είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο τον χειμώνα εξαιτίας της μορφολογίας του εδάφους που δεν αφήνει περιθώρια λάθους ακόμη και σε έμπειρους αναρριχητές.