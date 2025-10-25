Το «αντίο» του Χρήστου Θηβαίου στον Διονύση Σαββόπουλο: Χάσαμε όλοι τον παππού μας που μας έλεγε τα παραμύθια - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Quantcast
Το «αντίο» του Χρήστου Θηβαίου στον Διονύση Σαββόπουλο: Χάσαμε όλοι τον παππού μας που μας έλεγε τα παραμύθια – ΒΙΝΤΕΟ

09:13, 25/10/2025
Ο Χρήστος Θηβαίος βρίσκεται ήδη στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης για να αποχαιρετήσει τον Διονύση Σαββόπουλο.

«Έχουμε μιλήσει όλοι, όλος ο κόσμος μιλάει με τα πιο σπουδαία λόγια για αυτόν τον υπέροχο Έλληνα. Πραγματικά, έφυγε το πρωτότυπο και μείνανε τα αντίγραφα», δήλωσε μεταξύ άλλων ο γνωστός ερμηνευτής.

Παράλληλα τόνισε: «Σπουδαίος, σπουδαίος ποιητής, σπουδαίος ερμηνευτής, σπουδαίος συνθέτης. Ήμουν εχθές στο σούπερ μάρκετ και ο κόσμος έρχονταν να τον συλλυπηθεί, ότι υπήρχε μια απώλεια ενός ευρύτερου κοινωνικού κύκλου, όπως είναι ο δικός μας των τραγουδοποιών, των καλλιτεχνών. Αυτή είναι η πρώτη ανάγνωση. Το ξανασκέφτηκα και νομίζω πως ο κόσμος συλλυπάται ο ένας τον άλλον γιατί έρχονται γιορτές, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά και χάσαμε όλοι τον παππού μας που μας έλεγε παραμύθια».

Όσον αφορά για την τελευταία τους συνεργασία στο Ηρώδειο, αυτή τη μεγάλη συναυλία στο Ηρώδειο είπε: «Και από τις συναυλίες στο Μέγαρο και από τις συναυλίες στο Ηρώδειο, έχω να θυμάμαι ότι μελετούσα. Ξεκίνησα να μελετάω έξι μήνες πριν για να μπορέσω να αντεπεξέλθω στις ερμηνείες που μου είχε ζητήσει. Και πραγματικά μεγάλο σχολείο. Και πιστεύω ότι ο Διονύσης Σαββόπουλος πρέπει από εδώ και στο εξής να διδάσκεται σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι ακαδημαϊκός ο Διονύσης Σαββόπουλος».

 

 

