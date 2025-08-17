Κόβει την ανάσα το ποσό που κληρώνει απόψε το ΤΖΟΚΕΡ, καθώς ανέρχεται σε 28,5 εκατ. ευρώ και αποτελεί το μεγαλύτερο έπαθλο στα χρονικά του παιχνιδιού.

Το ποσό ρεκόρ έχει συγκεντρωθεί ύστερα από 45 συνεχόμενα τζακ ποτ, χωρίς να βρεθεί νικητής στην πρώτη κατηγορία.

Οι παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ μπορούν να διεκδικήσουν το ιστορικό έπαθλο της πρώτης κατηγορίας, καθώς και έπαθλα των 100.000 ευρώ, ποσό που μοιράζει το ΤΖΟΚΕΡ σε κάθε νικητή της δεύτερης κατηγορίας σε όλες τις κληρώσεις, κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή, με δύο τρόπους: Είτε συμπληρώνοντας και καταθέτοντας το δελτίο τους στο πλησιέστερο κατάστημα ΟΠΑΠ, είτε μπαίνοντας στο opaponline.gr, για διαδικτυακή κατάθεση δελτίου.

Η κλήρωση για το επικό έπαθλο των 28,5 εκατ. ευρώ θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 22:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά στο κανάλι του ΟΠΑΠ στο YouTube. Η προθεσμία κατάθεσης δελτίων είναι έως τις 21:30.

Ομαδικά δελτία στα καταστήματα ΟΠΑΠ και στο opaponline.gr

Οι παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν και σε ομαδικά δελτία, τόσο στα καταστήματα ΟΠΑΠ όλης της χώρας, όσο και μέσω διαδικτύου.

Έτσι, μοιράζονται το παιχνίδι και τη διασκέδαση αυξάνοντας τις πιθανότητές τους για κέρδη, καθώς όλα τα ομαδικά δελτία έχουν συμπληρωμένους περισσότερους από 5 αριθμούς.

4 τυχερά 5άρια στην κλήρωση της Πέμπτης

Η κλήρωση του ΤΖΟΚΕΡ που πραγματοποιήθηκε την παραμονή του Δεκαπενταύγουστου μπορεί να μην ανέδειξε μεγάλο νικητή, ανέδειξε, όμως, τέσσερις τυχερούς 5άρηδες που κέρδισαν από 100.000 ευρώ ο καθένας. Τα τρία τυχερά δελτία είχαν κατατεθεί σε καταστήματα ΟΠΑΠ σε Χαλκίδα, Αλιβέρι και Θεσσαλονίκη, ενώ το τέταρτο μέσω διαδικτύου.

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα