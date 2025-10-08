Το χρονικό του ατυχήματος με το εκπαιδευτικό αεροσκάφος στο Τατόι - Η κατάσταση της υγείας των πιλότων - Real.gr

Δύο πιλότοι της Πολεμικής Αεροπορίας τραυματίστηκαν σοβαρά το πρωί της Τετάρτης μέσα στη βάση της Δεκέλειας στο Τατόι. Το αεροσκάφος τους εκτελούσε προσομείωση βλάβης στον κινητήρα όταν προσέκρουσε στον διάδρομο προσγείωσης.

Οκτώ λεπτά πριν από τις 11 το πρωί της Τετάρτης στην αεροπορική βάση στο Τατόι σήμανε συναγερμός. Ενα μονοκινητήριο, υπερελαφρύ αεροσκάφος Tecnam της Πολεμικής Αεροπορίας προσέκρουσε κοντά στην πίστα προσγείωσης. Τα δεδομένα έχουν ως εξής, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑΝΤ1:

Το αεροσκάφος πετούσε σε ύψος περίπου 30 μέτρων. Οι πιλότοι έκαναν προσομοίωση κράτησης κινητήρα, με τον συγκυβερνήτη να κάνει ελάττωση στοιχείων ώστε να ηχήσει η ένδειξη βλάβης. Στην συνέχεια, κατά πάγια διαδικασία, το αεροσκάφος παίρνει γρήγορη στροφή και προσγειώνεται. Εν προκειμένω προσέκρουσε ελεγχόμενα, αλλά με όλα τα χαρακτηριστικά της “βαριάς” προσγείωσης.

Το αεροσκάφος είναι μονοκινητήριο, διθέσιο και αποτελεί μέρος της παρτίδας που αποκτήθηκαν καινούργια το 2019. Στο αεροπλάνο επέβαιναν ένας αντισμήναρχος, που είχε τον ρόλο του αξιολογητή, και ένας σμηναγός ως αξιολογούμενος. Πρόκειται για έμπειρα στελέχη με μακρά θητεία.

Οι δύο πιλότοι μεταφέρθηκαν στο 251 Γενικό Νοσοκομείο της Αεροπορίας. Σε ότι αφορά την κατάσταση της υγείας των τραυματιών, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας κυβερνήτης φέρει κάκωση στο κεφάλι και έχει μπει για προληπτικούς λόγους σε ελεγχόμενο κώμα στην Εντατική, ενώ ο δεύτερος υποβλήθηκε σε χειρουργείο στη μέση.

Τα ερωτήματα που τίθενται είναι αν η πρόσκρουση οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος ή σε τεχνική αστοχία που οδήγησε σε απώλεια ελέγχου.