Το χρονικό του διπλού φονικού στο κάμπινγκ της Φοινικούντας - Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη - Real.gr

Σοκ έχει προκαλέσει το διπλό φονικό που σημειώθηκε την Κυριακή το βράδυ, σε κάμπινγκ στην περιοχή της Φοινικούντας στη Μεσσηνία.

Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη του διπλού φονικού. Ο ένας εκ των δύο θυμάτων ήταν ο 70χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Το άλλο θύμα ήταν περίπου 60 ετών και εργαζόταν για λογαριασμό του πρώτου ως επιστάτης στο κάμπινγκ.

Σύμφωνα με το MessiniaLive ο δράστης μπήκε στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του και πυροβόλησε εν ψυχρώ τον 70χρονο, που εκείνη την ώρα βρισκόταν εκεί, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα. Το έγκλημα έγινε μπροστά στον φίλο του, που επιχείρησε να διαφύγει, με τον δράστη να πυροβολεί και αυτόν και να τον σκοτώνει.

Αμέσως μετά ο δράστης εγκατέλειψε το σημείο, μάλλον με μηχανή, όπως αναφέρουν μάρτυρες. Από περίοικους ειδοποιήθηκε η Αστυνομία που βρέθηκε μπροστά στο σοκαριστικό συμβάν, με τους δύο άνδρες νεκρούς και αιμόφυρτους στη ρεσεψιόν. Εικάζεται ότι το όπλο του δράστη ήταν καραμπίνα.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσσηνίας συλλέγουν όλα τα στοιχεία, προκειμένου να φτάσουν στο δράστη του διπλού εγκλήματος, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται πώς ο δράστης και τα θύματα γνωρίζονταν μεταξύ τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από περίπου 15-20 μέρες το θύμα (ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ) είχε καταγγείλει πυροβολισμούς και απόπειρα εναντίον του στις Αρχές, σε άλλη ωστόσο επιχείρηση που διατηρεί μέσα στο χωριό της Φοινικούντας.

Σύμφωνα με αποκλειστική πληροφορία του MessiniaLive, το σοβαρό επεισόδιο μεταξύ τους είχε συμβεί το καλοκαίρι, με τον 70χρονο τότε να δέχεται βολή αεροβόλου στο πρόσωπο, χωρίς όμως να δοθεί συνέχεια.

Να σημειωθεί το κάμπινγκ είναι σε λειτουργία και φιλοξενεί αυτόν τον καιρό αρκετό κόσμο και δεν είναι το μοναδικό στην περιοχή.