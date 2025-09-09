Το δημοτικό σχολείο της Ψερίμου επαναλειτουργεί μετά από 16χρόνια - Real.gr

Μετά από 16 χρόνια αναμένεται να επαναλειτουργήσει το σχολείο στο μικρό νησί των δωδεκανήσων.

Το σχολείο του ακριτικού νησιού αναμένεται να φιλοξενήσει δύο μαθητές στην πρώτη τάξη του δημοτικού, όπως επίσης και δύο παδιά που έχουν εγγραφεί στο νηπιαγωγείο.

Στο νησί της Ψερίμου τον χειμώνα μένουν μόνιμα περίπου 30 κάτοικοι, σύμφωνα με τον δήμαρχο, εάν και στην πρόσφατη απογραφή του 2021 ο μόνιμος πληθυσμός του νησιού είναι μεγαλύτερος.

Το δημοτικό σχολείο θα στεγαστεί στο ίδιο κτίριο με το νηπιαγωγείο το οποίο λειτουργεί στην Ψέριμο από το 2023 και δημιουργήθηκε για να καλυφθούν οι ανάγκες οικογενειών με μικρά παιδιά.

Με έναν μαθητή ο αγιασμός στο σχολείο της Τελένδου

Παράλληλα, το σχολείο της Τελένδου, συνεχίζει κανονικά τη λειτουργεία του, ενώ ο αγιασμός της Πέμπτης (11/09) θα τελεστεί με μόνο έναν μαθητή. Σημειώνεται πως στον αγιασμό θα δώσει το παρών ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κώστας Τασούλας.

Ο Δήμαρχος Καλυμνίων, δήλωσε σχετικά: « Η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας σε ένα σχολείο με έναν μαθητή, στέλνει ισχυρό μήνυμα, με πολλαπλούς αποδέκτες, ότι η Πολιτεία είναι δίπλα σε κάθε παιδί, σε κάθε οικογένεια, σε κάθε ακριτικό νησί. Θέλω να εκφράσω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη στον Πρόεδρο για την ανταπόκριση του. Η Τέλενδος, γράφει τη δική της σελίδα στην ιστορία της παιδείας και πρωτίστως της νησιωτικότητας.»