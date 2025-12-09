Το ελληνικό FBI βρήκε καλάσνικοφ και πιστόλια στα Καλύβια - Συνελήφθη ένας άνδρας, σχεδίαζε δολοφονία - Real.gr

Ειδική επιχείρηση πραγματοποίησαν στα Καλύβια αστυνομικοί του ελληνικού FBI, καθώς είχαν στοχοποιήσει συγκεκριμένο άτομο, το οποίο και συνελήφθη, για διακίνηση ναρκωτικών.

του Θεοδόση Πάνου

Σε έρευνα που διεξήγαγαν σε αυτοκίνητο μέσα σε αποθήκη βρήκαν τρία καλάσνικοφ, τρία πιστόλια και ένα μπιτόνι βενζίνης. Το αυτοκίνητο είχε κλαπεί πριν από ένα χρόνο από περιοχή της Αθήνας.

Από τα ευρήματα που εντόπισαν οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI εκτιμούν ότι ο συλληφθείς θα εκτελούσε συμβόλαιο θανάτου, κατά πάσα πιθανότητα αντίπαλης μαφίας από τη greek mafia.

Ο συλληφθείς θα είχε μάλιστα συνεργούς, τους οποίους και αναζητούν, ενώ, όπως εκτιμούν οι αστυνομικοί, με το μπιτόνι της βενζίνης θα έκαιγε το αυτοκίνητο προκειμένου να σβήσει τα ίχνη. Οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι από το κινητό και μέσα από παλαιότερα στίγματα θα μπορέσουν να εντοπίσουν ποιος θα ήταν ο στόχος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συλληφθείς είναι παλαιός γνώριμος της ΕΛ.ΑΣ.. Πριν από χρόνια, στην ηλικία των 17 ετών, είχε κατηγορηθεί για απαγωγή και ανθρωποκτονία, είχε καταδικαστεί και είχε δραπετεύσει.