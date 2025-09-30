Tο FBI της πυροσβεστικής - Real.gr

Ρεκόρ στις συλλήψεις των εμπρηστών μετά την ενίσχυση της ΔΑΕΕ με επιστημονικό προσωπικό και τεχνολογικά εργαλεία. Ποιες είναι οι αιτίες εκδήλωσης των φετινών πυρκαγιών

Του Κωνσταντίνου Νικολόπουλου - ΠΗΓΗ: REALNEWS

Θεαματικά είναι τα αποτελέσματα από το έργο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος που διαχειρίζεται την εξιχνίαση υποθέσεων εμπρησμού στη χώρα μας, λίγο πριν ολοκληρωθεί η φετινή αντιπυρική περίοδος.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Πυροσβεστικής, κατά την περίοδο 2014 έως και σήμερα παρατηρείται σημαντική αύξηση στις συλλήψεις, κυρίως από το 2020 και ιδιαίτερα τα τελευταία δύο έτη (2024 -2025). Ειδικότερα ο συνολικός αριθμός συλλήψεων ακολουθεί ανοδική πορεία, με χαρακτηριστικές αυξομειώσεις μεταξύ των ετών. Από μόλις 150 το 2014, πέρυσι καταγράφηκαν 430 συλλήψεις εμπρηστών, ενώ για το 2025, έως τις αρχές Σεπτεμβρίου ήδη είχαν συλληφθεί 345 εμπρηστές, κάτι που σημαίνει ότι εφόσον συνεχιστούν οι συλλήψεις με τον ίδιο ρυθμό, τότε θα ξεπεράσουν το σύνολο του προηγούμενου έτους. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην ενίσχυση της ΔΑΕΕ με ειδικά τεχνολογικά εργαλεία αλλά και επιστημονικό προσωπικό το οποίο.

«Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος έχει ενισχυθεί με επίλεκτο επιστημονικό προσωπικό αλλά και με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα όπου με συνεχείς εκπαιδεύσεις, έφτασε τα ποσοστά εξιχνίασης να ξεπερνούν το 90% στις μεγάλες δασικές πυρκαγιές. Πλέον, οι συλλήψεις για εμπρησμό αυξάνονται εκθετικά χάρη στη τεκμηριωμένη έρευνα. Τα στελέχη της ΔΑΕΕ έχουν ως βάση τους την Αττική, αλλά συχνά καλούνται σε μεγάλες πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Ανάμεσά τους υπάρχουν αξιωματικοί με ειδίκευση στη δασολογία ή ηλεκτρολόγοι μηχανολόγοι που θα διαπιστώσουν π.χ. εάν μια φωτιά ξεκίνησε από βραχυκύκλωμα», δηλώνει στη Realnews ο Κώστας Τσίγκας, Πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος.

Οι ερευνητές της ΔΑΕΕ, αφού φτάσουν στο σημείο έναρξης της εστίας, οριοθετούν την περιοχή και σαρώνουν το έδαφος με μαγνήτες για να συλλέξουν αποδεικτικά στοιχεία. Όπως λένε στην «R», η πιο δύσκολη φωτιά να εντοπιστεί είναι αυτή που ξεκινά από χαρτί καθώς απομένουν ελάχιστα έως μηδενικά αποδεικτικά στοιχεία. Σε περίπτωση που εντοπίσουν κάποιο μηχανισμό με δακτυλικά αποτυπώματα ή δείγμα βιολογικού υλικού, στέλνουν τα ευρήματά τους στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της αστυνομίας, ενώ παράλληλα, συνεργάζονται και με το Γενικό Χημείο του Κράτους για περαιτέρω αναλύσεις εάν χρειαστεί.

Όπως επισημαίνουν στην «R» πηγές του Πυροσβεστικού Σώματος, τα τελευταία χρόνια γίνεται πολύ σημαντική δουλειά από την ΔΑΕΕ και στόχος είναι η διεύθυνση να εξελιχθεί στο «FBI» της Πυροσβεστικής.

Αιτίες έναρξης

Αξιοποιώντας τις σύγχρονες μεθόδους, το Πυροσβεστικό Σώμα έχει καταφέρει να διαλευκάνει και τις αιτίες έναρξης της συντριπτικής πλειοψηφίας των πυρκαγιών. Το ποσοστό εντοπισμού της αιτίας φτάνει το 88% ενώ αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι για το 47% των φετινών πυρκαγιών οφείλεται σε εμπρησμό από αμέλεια και το 28% σε εμπρησμό από πρόθεση. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Πυροσβεστικής, για το διάστημα Ιανουάριος – Αύγουστος 2025 τα αίτια των πυρκαγιών είναι τα εξής:

– 32% αγροτικές εργασίες

– 28% πρόθεση (εμπρησμοί)

– 12% ερευνάται

– 9% δίκτυο ηλεκτρισμού

– 8% εργασίες (θερμές εργασίες κτλ)

– 7% τσιγάρο

– 2% κεραυνοί

Παράλληλα, η νέα ανάλυση που γίνεται έχει συμβάλει και στην ανάδειξη του φαινομένου της κηλίδωσης της φωτιάς το οποίο πολύ συχνά ευθύνεται για την δυναμική εξάπλωση της κύριας εστίας πυρκαγιάς.

«Στις περισσότερες πυρκαγιές, κάποια κομμάτια καιομένης βλάστησης που μπορεί να είναι φύλλα, μέρη του φλοιού, κουκουνάρια και μικρά κλαδιά αποκολλούνται. Μεταφέρονται από τον αέρα ενώ καίγονται και φτάνουν σε μεγάλες αποστάσεις μπροστά από το μέτωπο της πυρκαγιάς, με αποτέλεσμα εκεί που θα καταλήξουν να δημιουργούν και να προκαλούν νέα εστία πυρκαγιάς. Αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο διότι αυξάνει την ταχύτητα εξάπλωσης ενώ μπορούν να εγκλωβιστούν δυνάμεις που επιχειρούν στο κυρίως μέτωπο ανάμεσα σε δύο εστίες. Στην Ελλάδα έχουν παρατηρηθεί οι αποστάσεις να αγγίζουν και τα 500 μέτρα όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές ενώ σε διεθνές επίπεδο πχ στις πυρκαγιές της Αυστραλίας έχει παρατηρηθεί ότι οι αποστάσεις αυτές μπορεί να ξεπεράσουν ακόμα και τα 2 χλμ», λέει ο κ. Τσίγκας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, συχνά, αρκετοί πολίτες σε κλήσεις που δέχεται η Πυροσβεστική θεωρούν ότι υπάρχουν και άλλες εστίες φωτιάς και ορισμένοι κάνουν λόγο για εμπρηστικούς μηχανισμούς, ωστόσο κάποιες φορές πρόκειται για το φαινόμενο της κηλίδωσης. Δηλαδή καύτρες που προσγειώνονται σε άκαυτη, ξερή βλάστηση και ξεκινούν νέες, ξεχωριστές εστίες, οδηγώντας σε γρήγορη και απρόβλεπτη εξάπλωση της φωτιάς.

Το… ISIS

Μία από τις συλλήψεις που έχει προβληματίσει τους ανθρώπους της Πυροσβεστικής είναι αυτή του 32χρονου Παλαιστίνιου που ευθύνεται για τους εμπρησμούς στον Υμηττό, πριν από δύο εβδομάδες. Ο συγκεκριμένος άνδρας πέρα από τους εμπρησμούς έχει ήδη προφυλακιστεί για τις σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος ανήλικων κοριτσιών και μίας 58χρονης στο Αιγάλεω, ενώ ερευνάται και η διασύνδεση του με τον Isis.

«Η συμπεριφορά του είναι περίεργη και σίγουρα πρέπει να ελεγχθούν τα πάντα για εκείνον. Ίσως να ξέρει πράγματα. Θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη βαρύτητα στον συγκεκριμένο άνθρωπο για να μάθουμε τι κρύβει», δηλώνουν στην «R», πηγές από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος, σχολιάζοντας την περίπτωση του 32χρονου Παλαιστίνιου.

Η «R» δημοσιεύει φωτογραφία του Παλαιστίνιου την ώρα που περπατά στην λεωφόρο Καρέα λίγα λεπτά μετά την στιγμή που έχει βάλει φωτιά σε δασική έκταση στον Υμηττό.

Κατά την ανάκριση του ο Παλαιστίνιος, ισχυρίστηκε ότι είναι μέλος του ISIS και ότι ένας άνδρας που γνώρισε στην Τουρκία του έδινε 100 ευρώ για να βάζει τις φωτιές και πως το συγκεκριμένο άτομο βρίσκεται μία βαθμίδα πάνω από εκείνον στην οργάνωση του Ισλαμικού Κράτους. Μετά τους ισχυρισμούς του 32χρονου στην υπόθεση αναμείχθηκε και η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία προκειμένου να εξακριβώσει τα όσα υποστηρίζει.

Κάμερες ασφαλείας

Αίσθηση προκάλεσε φέτος το καλοκαίρι και η περίπτωση του 48χρονου υπαλλήλου του Δήμου Παλλήνης, ο οποίος κατηγορήθηκε για τέσσερις φωτιές στην περιοχή, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, σε ακτίνα περίπου 200 μέτρων από κοινωνικές Δομές του Δήμου Παλλήνης.

Τα στελέχη της ΔΑΕΕ, προσπαθούσαν για δύο μήνες να φτάσουν στα ίχνη τους και όπως είχε προκύψει από τις έρευνες που έκαναν, ο επιτήδειος έβαζε τις φωτιές είτε με έναν αναπτήρα είτε πετώντας φλεγόμενα χαρτιά. Από την πρώτη στιγμή, όπως λένε στην «R» γνώριζαν ότι έχουν να κάνουν με έναν πυρομανή άνθρωπο ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Τελικά κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη του καθώς έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας σε τρεις διαφορετικές φωτιές να περνάει με το όχημα του από το σημείο ένα λεπτό μετά την έναρξη της πυρκαγιάς. Την ίδια στιγμή, μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο φορτηγάκι που οδηγούσε, εντοπίστηκαν περισσότερα από 20 τσαλακωμένα χαρτιά, επιβεβαιώνοντας έτσι τις αρχικές τους υποψίες ότι οι συγκεκριμένες φωτιές εκδηλώνονταν από φλεγόμενα χαρτιά.

Ο Ιερέας

Δεν πίστευαν στα μάτια τους τα στελέχη της ΔΑΕΕ, όταν το απόγευμα της Τετάρτης, 17 Σεπτεμβρίου, διαπίστωσαν ότι ένας ιερέας, ενώ οδηγούσε σε αγροτική περιοχή στο Μαρκόπουλο Αττικής, σταμάτησε στην άκρη του δρόμου και άρχισε να καίει με αναπτήρα χαρτιά που είχε μαζί του βάζοντας τα μέσα σε έναν θάμνο, κάτω από τον οποίο υπήρχαν ξερά χόρτα. Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να βάλει φωτιά παρά μόνο να καταστρέψει τα χαρτιά που είχε μαζί του. Στο σημείο ξέσπασαν ο πρώτες φλόγες οι οποίες άμεσα επεκτάθηκαν στο δάσος, αλλά ευτυχώς σβήστηκαν πολύ γρήγορα από περιοίκους, καθώς στην περιοχή δεν έπνεαν ισχυροί άνεμοι.

Για εκδίκηση

Αντιμέτωποι με μία ακόμη «αλλόκοτη» περίπτωση εμπρησμού ήρθαν οι άνδρες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος με έναν 57χρονο άνδρα στο νησί της Μυτιλήνης, ο οποίος παραδέχτηκε ότι έβαλε τέσσερις διαφορετικές φωτιές που ξέσπασαν στις 15 Αυγούστου σε διαφορετικά σημεία του νησιού. Ανάμεσα σε αυτές, ήταν και εκείνη που έκαψε ολοσχερώς ένα φορτηγό με σχεδόν 400 μπάλες άχυρου, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές.

Όπως είπε ο άνδρας στο κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) που μετέβη στη Μυτιλήνη, το κίνητρό του 57χρονου ήταν να εκδικηθεί συμπολίτες του με τους οποίους είχαν διαφορές. Όπως υποστήριξε, τους δύο πρώτους εμπρησμούς τους προκάλεσε για αντεκδίκηση, τον τρίτο γιατί «θόλωσε» και τον τέταρτο για να αποπροσανατολίσει τις έρευνες.