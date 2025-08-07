Το Fresh Hotel παρουσιάζει το “Fresh Air Cinema” – Ενα νέο θερινό σινεμά με θέα την Ακρόπολη! - Real.gr

Films with a skyline – Stories with a view

Το Fresh Hotel, μέλος των Design Hotels™ της Marriott Bonvoy, συνεχίζει να καινοτομεί, παρουσιάζοντας τη νέα του καλοκαιρινή εμπειρία: Το Fresh Air Cinema, ένα boutique θερινό σινεμά στο rooftop του ξενοδοχείου, με μαγευτική θέα στην Ακρόπολη.

Σε συνέχεια του πρόσφατου redesign και της ανακαίνισης από το φημισμένο Paola Navone ΟΤΤΟ Studio, το Fresh Hotel επαναπροσδιορίζει τη φιλοξενία στο κέντρο της Αθήνας, προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες με έμφαση στη δημιουργικότητα, τον πολιτισμό και το σύγχρονο design.

Το Fresh Air Cinema λειτουργεί κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, αποκλειστικά με κρατήσεις, και προσκαλεί επισκέπτες και Αθηναίους να απολαύσουν προβολές κάτω από τα αστέρια, με συνοδεία επιλεγμένων ποτών και γευστικών επιλογών φαγητού. Μετά την προβολή συνεχίστε την βραδιά σας στο Air Lounge Bar του ξενοδοχείου στο επίπεδο της πισίνας, με φόντο την φωτισμένη Αθήνα.

Προσέλευση: 20:30

Έναρξη προβολής: 21:00

Για κρατήσεις και πληροφορίες, επικοινωνήστε: 2105248511

guest.relations@freshhotel.gr

Ζήστε μια καλοκαιρινή κινηματογραφική εμπειρία στο πιο “φρέσκο” σημείο της πόλης – Μόνο στο Fresh Air Cinema.

Fresh Hotel Athens, Αθηνάς 59, Αθήνα

www.freshhotel.gr