Το hack για να καθαρίσετε τον φούρνο χωρίς χημικά – Πείτε «αντίο» στα καμένα λίπη - Real.gr

Ο καθαρισμός του φούρνου είναι ίσως μία από τις πιο δύσκολες αλλά και βαρετές δουλειές του σπιτιού. Τα καμένα λίπη αφαιρούνται με μεγάλη

δυσκολία, ειδικά όταν ο φούρνος δεν καθαρίζεται έπειτα από κάθε χρήση. Οι περισσότεροι καταλήγουν να χρησιμοποιούν σκληρά απορρυπαντικά τα

οποία έχουν έντονη οσμή χημικών που μπορεί να μεταφερθεί στα φαγητά. Επιπλέον βλάπτουν […]

Διαβάστε το δημοσίευμα στο instyle.gr