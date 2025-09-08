Το ίδρυμα Ωνάση στηρίζει την «Εισαγωγή της Τεχνητής Νοημοσύνης στα Σχολεία» - Real.gr

Μια κομβική στιγμή για την εκπαιδευτική πολιτική της χώρας μας.

Επιμέλεια: Μαρίνα Τσικλητήρα

Την Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου, παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη το πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού «Εισαγωγή της Τεχνητής Νοημοσύνης στα Σχολεία». Πρόκειται για μια καινοτόμο πρωτοβουλία, στο πλαίσιο της οποίας το Ίδρυμα Ωνάση, ως στρατηγικός εταίρος, ενισχύει έμπρακτα τη μετάβαση του σχολείου στην ψηφιακή εποχή. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο Αντώνης Σ. Παπαδημητρίου, Πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση, το οποίο χρηματοδοτεί το πρόγραμμα, τόνισε σχετικά: «Αποτελεί πραγματική τιμή το γεγονός ότι συμμετέχουμε ως Ίδρυμα Ωνάση σε μια κομβική στιγμή για την εκπαιδευτική πολιτική της χώρας μας, ότι συνεργαζόμαστε με την Πολιτεία και το Υπουργείο Παιδείας ως στρατηγικοί εταίροι σε μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία, η οποία μάλιστα συνδέεται και με τη λειτουργία την επόμενη εβδομάδα των πρώτων Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων».

Στο πλαίσιο της παρουσίασης, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με τον Sam Altman, CEO της OpenAI, σε μια συζήτηση που συντόνισε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη.

Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη νέα συνεργασία, επισημαίνοντας τον μετασχηματιστικό ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση. Όπως τόνισε, τα εργαλεία ΑΙ μπορούν να ενισχύσουν το έργο των εκπαιδευτικών, απαλλάσσοντάς τους από διοικητικά βάρη και επιτρέποντάς τους να εστιάσουν περισσότερο στη διδασκαλία, ενώ παράλληλα προσφέρουν στους μαθητές καινοτόμους και δημιουργικούς τρόπους μάθησης.

Το ChatGPT στην Ελλάδα

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Sam Altman σημείωσε ότι η χρήση του ChatGPT στην Ελλάδα έχει επταπλασιαστεί τον τελευταίο χρόνο, με σχεδόν 60% των χρηστών να είναι κάτω των 35 ετών, και εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποτελέσει καταλυτική δύναμη θετικής αλλαγής για τις κοινωνίες που την υιοθετούν.

Εκπροσωπώντας την OpenAI, ο Chief Global Affairs Officer, Chris Lehane, δήλωσε σχετικά:« Από την Ακαδημία του Πλάτωνα έως το Λύκειο του Αριστοτέλη, η Ελλάδα είναι η ιστορική γενέτειρα της δυτικής εκπαίδευσης. Σήμερα, με εκατομμύρια Έλληνες να χρησιμοποιούν τακτικά το ChatGPT, η χώρα επιδεικνύει για άλλη μια φορά την αφοσίωσή της στη μάθηση και τις ιδέες. Αναγνωρίζοντας ότι σχεδόν το 60% αυτών των χρηστών είναι κάτω των 35 ετών, η ελληνική κυβέρνηση ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην εκπαίδευση, προετοιμάζοντας τον λαό της να αξιοποιήσει τις οικονομικές ευκαιρίες της εποχής της τεχνητής νοημοσύνης. Είμαστε περήφανοι που στεκόμαστε στο πλευρό της Ελλάδας, η οποία πρωτοπορεί στον τρόπο με τον οποίο οι χώρες μπορούν να ενσωματώσουν την τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση της επόμενης γενιάς».

Το σχολείο στην ψηφιακή εποχή

Η «Εισαγωγή της Τεχνητής Νοημοσύνης στα Σχολεία» είναι ένα πιλοτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί σε 20 Λύκεια, µε προοπτική τη σταδιακή διεύρυνση σε περισσότερα δημόσια σχολεία της χώρας. Τα σχολεία που θα συμμετάσχουν συμπεριλαμβάνουν 6 από τα Λύκεια των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων που ξεκινούν τη λειτουργία τους το νέο σχολικό έτος, καθώς και επιλεγμένα Πρότυπα και Πειραματικά. Οι εκπαιδευτικοί θα έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζουν τα εργαλεία της OpenAI για τον σχεδιασµό και παράδοση µαθηµάτων και την υποστήριξη διοικητικών εργασιών, ενώ οι µαθητές, μέσα από ένα πρόγραμμα υπεύθυνης, ηθικής και αξιόπιστης τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούν να χρησιμοποιούν την τεχνολογία για εξατομικευμένη μάθηση, ανάπτυξη ιδεών, εκμάθηση ξένων γλωσσών και ερευνητικές εργασίες.