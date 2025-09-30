Το κύκλωμα με τις απάτες, ο παρουσιαστής και ο πρώην υποψήφιος δήμαρχος - Συλλήψεις και κατασχέσεις - Real.gr

Ένα πρώην υποψήφιος δήμαρχος και ένας γνωστός παρουσιαστής εμπλέκονται σε εγκληματική οργάνωση που δημιουργούσε εικονικές εταιρείες με σκοπό την επιστροφή ΦΠΑ.

του Θεοδόση Πάνου

Σύμφωνα με πληροφορίες του Real.gr πρόκειται για δύο ομάδες που λειτουργούσαν παράλληλα. Στην μία εμπλέκεται γνωστός παρουσιαστής και στην άλλη πρώην υποφήφιος δήμαρχος και ποδοσφαιρικός παράγοντας σε ομάδα μικρής κατηγορίας.

Στη μια ομάδα, στην οποία φερεται εμπλεκόμενος ο γνωστός παρουσιαστής μέσω εικονικών εταιρειών, κατάφερε να εισπράξει από επιστροφές ΦΠΑ περίπου ενάμιση εκατομμύριο ευρώ. Συνολικά, και οι δύο ομάδες είχαν εισπράξει 5 εκατομμύρια ευρώ ενώ περίμεναν να εισπράξουν συνολικά το πόσο των 20 εκατομμυρίων ευρώ.

Η επίχειρηση είναι σε εξέλιξη. Μέχρι στιγμής, οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. έχουν προχωρήσει σε 17 συλλήψεις, ανάμεσα τους οποίους είναι και λογιστές. Επίσης, έχουν κατασχεθεί τουλάχιστον 500.000 ευρώ σε μετρητά.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ:

Σε εξέλιξη βρίσκεται από πρωινές ώρες σήμερα 30-09-2025 επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων της δαοε για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην διαπράξη απατών μέσω επιστροφής φπα από εμπορικές συναλλαγές και παρακράτησης φόρου εισοδήματος. μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί -17- άτομα μεταξύ των οποίων και λογιστές, ενώ έχουν κατασχεθεί τουλάχιστον 500.000 ευρώ σε μετρητά