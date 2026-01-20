Το Marathon κυκλοφορεί στις 5 Μαρτίου σε Steam, PlayStation 5 και Xbox Series X|S - Real.gr

Διαθέσιμο για προπαραγγελία τώρα, καθώς η Bungie παρουσιάζει ένα νέο trailer, την Collector’s Edition και πολλά ακόμη για το survival extraction FPS από τους δημιουργούς των Halo και Destiny.

Η Bungie ανακοίνωσε ότι οι παίκτες θα αρχίσουν να ξετυλίγουν τα μυστήρια του Tau Ceti IV με την κυκλοφορία του Marathon στις 5 Μαρτίου. Στο Marathon, οι παίκτες εξερευνούν την χαμένη αποικία του Tau Ceti IV ως cybernetic Runner, ενώ προσπαθούν να επιβιώσουν από τις επικίνδυνες δυνάμεις ασφαλείας, τους αντίπαλους Runner και το αφιλόξενο περιβάλλον, αναζητώντας την τύχη τους. Δημοσιεύθηκε επίσης ένα trailer του παιχνιδιού, που δείχνει τους πολυάριθμους κινδύνους που θα αντιμετωπίσουν οι παίκτες στην επιφάνεια του πλανήτη:

https :// www . youtube . com / watch ? v = NbeAR – ujojE

Προπαραγγελίες για το Marathon και την Collector’s Edition διαθέσιμες τώρα

Το Marathon κυκλοφορεί στις 5 Μαρτίου 2026 και είναι διαθέσιμο σε Standard και Deluxe εκδόσεις για Steam, PlayStation 5 και Xbox Series X|S με πλήρη cross play και cross save. Για να γιορτάσουμε την κυκλοφορία του Marathon, όλοι οι παίκτες του Destiny 2 μπορούν να διεκδικήσουν θεματικές ανταμοιβές στο Eververse Store, με ornaments διαθέσιμα για όσους προπαραγγείλουν.

Marathon Standard Edition

– Πρόσβαση σε όλες τις ενημερώσεις του παιχνιδιού (χάρτες, Runner shells, event κ.λπ.) καθώς προχωράει η χρονιά.

– Προπαραγγείλτε το Marathon και λάβετε τα ακόλουθα:

ZERO STEP 004 CE Tactical Sidearm Style

ZERO STEP RC Weapon Charm

ZERO STEP SHIFT Weapon Sticker

APOGEE INTERCEPT Background

APOGEE INTERCEPT Emblem

– Επιπλέον, τα ακόλουθα αντικείμενα για το Destiny 2 που συνδέονται με τον λογαριασμό σας στο Bungie.net:

UESC Echo-type Shell Exotic Ghost

UESC Rover Exotic Ship

UESC Sprinter Exotic Sparrow

Σύνδεσμοι για προπαραγγελία της Marathon Standard Edition:

– Steam: https://store.steampowered.com/app/3065800

– PlayStation 5: https://store.playstation.com/en-gr/product/JP9200-PPSA24487_00-MARBUNDLE0000001

– Xbox Series X|S: https://www.microsoft.com/store/productid/9p8mgmxndv9b

Marathon Deluxe Edition

– Όλο το περιεχόμενο της StandardEdition

– 1x Premium Rewards Pass Voucher

– 200 SILK Rewards Pass Tokens, που χρησιμοποιούνται για ξεκλείδωμα αντικειμένων στο Pass

– Weapon Cosmetics:

MIDNIGHT DECAY Misriah 2442 Pump Shotgun Style

MIDNIGHT DECAY Overrun AR Style

– Runner Shell Cosmetics:

MIDNIGHT DECAY Vandal Shell Style

MIDNIGHT DECAY Destroyer Shell Style

MIDNIGHT DECAY Assassin Shell Style

MIDNIGHT DECAY Thief Shell Style

Σύνδεσμοι για προπαραγγελία της Marathon Deluxe Edition:

– Steam: https://store.steampowered.com/app/3569750

– PlayStation 5: https://store.playstation.com/en-gr/product/JP9200-PPSA24487_00-MARBUNDLE0000003

– Xbox Series X|S: https://www.microsoft.com/store/productid/9p608k3jrmzb

Marathon’s Collector’s Edition

– Όλο το περιεχόμενο της Deluxe Edition (μόνο για την έκδοση με game code)

– 1/6th κλίμακας Thief Runner shell φιγούρα με LED φωτισμό

– Συλλεκτική WEAVEworm μινιατούρα

– Iron-on embroidered patch

– Έξι art postcards

– Premium εξαγωνική συσκευασία με αμφίκυρτη αφίσα

– Όμορφα σχεδιασμένο κουτί με εικαστικό εμπνευσμένο από το περιβάλλον του τίτλου

– In-game bonus cosmetic για εξαργύρωση από το Bungie Store:

ZERO STEP Emblem

ZERO STEP Background

Περισσότερες πληροφορίες για την Collector’s Edition διαθέσιμες εδώ:

https :// eu . bungiestore . com / games – music / collectors – edition

https://youtu.be/JPwr3JClpuQ

Destiny 2 rewards

Destiny 2 rewards διαθέσιμα για όλους τους παίκτες:

– Modern MIDA Multitool – Exotic weapon ornament (MIDA Multi-Tool)

– Silkworm Weave – Legendary shader (Marathon-themed green)

– Waiting For Exfil – Exotic multiplayer emote

Marathon Limited Edition Ασύρματο Χειριστήριο DualSense

Επιπλέον ένα limited edition ασύρματο χειριστήριο DualSense εμπνευσμένο από το Marathon αποκαλύφθηκε.

Το Ασύρματο Χειριστήριο DualSense – Marathon Limited Edition είναι διακοσμημένο με έντονα γραφικά και διασπασμένα σχήματα εμπνευσμένα από τον φουτουριστικό κόσμο του Marathon.

Οι προπαραγγελίες θα ξεκινήσουν στις 29 Ιανουαρίου 2026 στις 10 π.μ. τοπική ώρα στο σε συνεργαζόμενα καταστήματα λιανικής πώλησης, και η διάθεσή του θα ξεκινήσει στις 5 Μαρτίου 2026. Η ημερομηνία κυκλοφορίας και η διαθεσιμότητα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα/περιοχή.