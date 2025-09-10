Quantcast
Το Μαζί για το Παιδί συγκέντρωσε περισσότερα από 38.000 σχολικά είδη για παιδιά σε ανάγκη - Real.gr
20:30, 10/09/2025
Το Μαζί για το Παιδί συγκέντρωσε περισσότερα από 38.000 σχολικά είδη για παιδιά σε ανάγκη

Το Μαζί για το Παιδί, στο πλαίσιο του προγράμματος «Προσφέρω γιατί Νοιάζομαι», ολοκλήρωσε με επιτυχία για ακόμη μία χρονιά τη δράση «Επιστροφή στο Σχολείο», προσφέροντας ουσιαστική στήριξη σε μαθητές, που φιλοξενούνται σε φορείς παιδικής προστασίας.

Χάρη στη συλλογική προσπάθεια, συγκεντρώθηκαν περισσότερα από 38.000 σχολικά είδη – σχολικές τσάντες, κασετίνες, τετράδια, μολύβια, στυλό, μαρκαδόροι, ξυλομπογιές, μπλοκ ζωγραφικής και άλλα απαραίτητα εφόδια – τα οποία θα διανεμηθούν σε περισσότερα από 800 παιδιά σε υποστηριζόμενους φορείς παιδικής προστασίας.

Συγκεκριμένα, διοργανώθηκε με τη βοήθεια εθελοντών από σχολεία και την εταιρεία Ayvens και φίλων του Μαζί για το Παιδί, μια δράση συγκέντρωσης σχολικών ειδών στο Βιβλιοπωλείο Ευριπίδης στην Κηφισιά, όπου πλήθος κόσμου συνέβαλε στην προσπάθειά να εξασφαλίσουμε ότι κανένα παιδί δεν θα στερηθεί τα απαραίτητα είδη για τη νέα σχολική χρονιά.

Την πρωτοβουλία αυτή ενίσχυσαν σημαντικά και οι εταιρείες Accenture, BIC, bwin, Deloitte, Hemmersbach Hellas και NYX Esperia Palace Athens, προσφέροντας χιλιάδες σχολικά είδη, καθώς και ο Σύλλογος Γονέων 6ου Δημοτικού Χαϊδαρίου και η Ακαδημία Ποδοσφαίρου ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Με την ουσιαστική συμβολή εταιρειών, ιδιωτών δωρητών και εθελοντών έγινε πράξη το μήνυμα της αλληλεγγύης και της προσφοράς.

Όπως δήλωσε η κυρία Ματίνα Αντωνίου, κοινωνική λειτουργός, υπεύθυνη του προγράμματος «Προσφέρω γιατί Νοιάζομαι» του Μαζί για το Παιδί: «Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι συμμετείχαν στην υλοποίηση της δράσης, τους εθελοντές μας, τις εταιρείες και τους εργαζομένους τους, καθώς και το κοινό που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας. Με τη συμμετοχή τους, εξασφαλίζουμε ότι περισσότερα παιδιά θα ξεκινήσουν τη νέα σχολική χρονιά έχοντας στη διάθεσή τους τα αναγκαία σχολικά είδη.»

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα «Προσφέρω γιατί Νοιάζομαι»:

 Το Μαζί για το Παιδί και τα σωματεία-μέλη του εργάζονται από το 1996 για την προστασία χιλιάδων παιδιών στη χώρα μας. Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών με στόχο κάθε παιδί σε κάθε γωνιά της Ελλάδας να έχει πρόσβαση σε βιώσιμες συνθήκες διαβίωσης και σε ίσες ευκαιρίες.

Το έργο του Μαζί για το Παιδί επικεντρώνεται στην καταπολέμηση της φτώχειας, στην υγεία και την ψυχική υγεία, στην εκπαίδευση, στην στήριξη των σωματείων-μελών που απαρτίζουν την Ένωση «Μαζί για το Παιδί», καθώς και την υποστήριξη πληθυσμών που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.

Είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ), που στηρίζεται σε πόρους από χορηγίες εταιρειών, δωρεές ιδιωτών και από τη διοργάνωση πολιτιστικών, αθλητικών και άλλων εκδηλώσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ο εθελοντισμός είναι κινητήριος μοχλός του Μαζί για το Παιδί συμβάλλοντας αποφασιστικά στην προώθηση των σκοπών και την υλοποίηση των δράσεων του.

Περισσότερα www.mazigiatopaidi.gr

 

