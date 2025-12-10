Το μεγάλο κόλπο: Διακινητές πολυτελείας - Real.gr

Το κύκλωμα μεταφοράς χριστιανών από τη Συρία σε Μύκονο, Σαντορίνη και Ρόδο με θαλαμηγούς και η κοινή επιχείρηση ελληνικών και γερμανικών υπηρεσιών.

Του ΘΕΟΔΟΣΗ ΠΑΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Τον αρχηγό ενός πολυδαίδαλου κυκλώματος διακίνησης μεταναστών, που χρησιμοποιούσε πολυτελείς θαλαμηγούς για τη μεταφορά μεταναστών σε κοσμοπολίτικα νησιά του Αιγαίου, κατάφερε να εντοπίσει η ΕΥΠ σε συνεργασία με τις γερμανικές μυστικές υπηρεσίες.

Ο υπήκοος Συρίας, ο οποίος βρίσκεται στη χώρα μας υπό το καθεστώς του πρόσφυγα που προέρχεται από εμπόλεμη ζώνη, συνελήφθη σε πολυτελή κατοικία στα νότια προάστια της Αττικής, όπου διέμενε με τη σύζυγο και το παιδί του.

Οπως προέκυψε από την έρευνα των Αρχών, το κύκλωμα που είχε στήσει διακινούσε Σύρους μετανάστες -και συγκεκριμένα χριστιανούς από τη Συρία- οι οποίοι είχαν την οικονομική άνεση να πληρώσουν 10.000 ή ακόμα και 15.000 ευρώ για κάθε μέλος της οικογένειάς τους, ώστε να διαφύγουν από τη χώρα. Ο 50χρονος μίσθωνε θαλαμηγούς πολυτελείας και στη θέση των πληρωμάτων τοποθετούσε μέλη του κυκλώματος.

Οι διακινητές παραλάμβαναν τους μετανάστες από ερημικές παραλίες της Συρίας μεταξύ της Ταρτούς και της Λατάκιας, όπου δεν μπορούσαν να γίνουν αντιληπτοί. Στη συνέχεια τους έφερναν στα ελληνικά νησιά και κυρίως σε αυτά με μεγάλη τουριστική κίνηση, όπως η Μύκονος, η Σαντορίνη, αλλά και η Ρόδος, που βρίσκεται κοντά στα παράλια της Τουρκίας. Στα κοσμοπολίτικα και δημοφιλή νησιά, όπου συρρέουν εκατομμύρια τουρίστες, η παρουσία των μεταναστών δεν γινόταν αντιληπτή.

Μάλιστα, σύμφωνα με την έρευνα, οι διακινητές όταν έφταναν στα λιμάνια του Αιγαίου έκαναν ακόμα και πάρτι πάνω στις θαλαμηγούς πολυτελείας με κοπέλες από την ανατολική Ευρώπη! Με αυτόν τον τρόπο όχι μόνο δεν κινούσαν υποψίες, αλλά παρίσταναν τους πλούσιους τουρίστες. Το κόλπο έπιανε καθώς ακόμα και οι διωκτικές Αρχές σε κάθε νησί πίστευαν πως έχουν να κάνουν με άλλον έναν πλούσιο που κάνει διακοπές, διοργανώνοντας πάρτι πολυτελείας με καλλίγραμμες νεαρές.

Κατά τη διάρκεια του στημένου πάρτι στο κατάστρωμα της θαλαμηγού, οι οικογένειες των μεταναστών έβγαιναν με ασφάλεια από το σκάφος και οδηγούνταν από τα μέλη του κυκλώματος σε μισθωμένες βίλες που επίσης δεν κινούσαν υποψίες. Από εκεί και έπειτα, είτε έφταναν στην Αθήνα, από όπου με πλαστά έγγραφα ταξίδευαν κυρίως για Γερμανία, είτε έφευγαν αεροπορικώς απευθείας από τα νησιά. Οσον αφορά τον αρχηγό του κυκλώματος, ο οποίος συνελήφθη στο διαμέρισμά του στο Παλαιό Φάληρο, δεν εμφανιζόταν πουθενά, δεν είχε ουδεμία επαφή με τους παράτυπους μετανάστες και κινούσε τα νήματα μέσω δύο-τριών έμπιστων ανθρώπων του, πάντα μέσα από το διαμέρισμά του στα νότια προάστια, δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος «αόρατος» για τις Αρχές.

Το στρατηγείο

Ο 50χρονος χριστιανός από τη Συρία πέρασε στην Ελλάδα μαζί με την οικογένειά του το 2019 και αμέσως κατέθεσε αίτημα για άσυλο υπό το καθεστώς του πρόσφυγα. Αλλωστε, εκείνη τη χρονική περίοδο ο εμφύλιος στη Συρία ήταν σε πλήρη εξέλιξη.

Το άσυλο δόθηκε στον 50χρονο, ο οποίος αμέσως νοίκιασε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο καταβάλλοντας ακριβό μίσθωμα, καθώς το οίκημα ήταν μεγάλο και σε καλή περιοχή. Σχεδόν από την πρώτη ημέρα άρχισε να έχει μια κανονική ζωή με την οικογένειά του, ενώ έδειξε πως διαθέτει οικονομική άνεση, χωρίς ωστόσο να έχει αναπτύξει κάποια επαγγελματική δραστηριότητα στη χώρα μας.

Οι πράκτορες της ΕΥΠ, που τον είχαν θέσει υπό διακριτική παρακολούθηση από το 2019, όταν έφτασε στη χώρα μας, διαπίστωσαν πως διήγαγε βίο ήσυχο χωρίς ύποπτες επαφές, συναντήσεις ή επικοινωνίες με ριζοσπαστικοποιημένα άτομα. Εκείνη την εποχή οι τζιχαντιστές έφταναν στην Ευρώπη προφασιζόμενοι τους πρόσφυγες και για τον λόγο αυτόν η ΕΥΠ παρακολουθούσε σχεδόν κάθε πρόσωπο που ερχόταν στην Ελλάδα από τη χώρα που σπαρασσόταν από τον εμφύλιο.

Η παρακολούθηση

Η παρακολούθηση διακόπηκε σταδιακά, καθώς τίποτα δεν έδειχνε πως ο άνθρωπος αυτός είχε ύποπτες επαφές. Αυτό κράτησε μέχρι και το 2025, όταν σήμανε ο συναγερμός στην ΕΥΠ έπειτα από ενημέρωση των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών. Οι γερμανικές Αρχές προχωρούσαν σε συλλήψεις κατά καιρούς παράτυπων μεταναστών, κυρίως από οικογένειες χριστιανών από τη Συρία, οι οποίοι διέθεταν καλής ποιότητας πλαστογραφημένα έγγραφα και όλοι είχαν ταξιδέψει στη Γερμανία μέσω της Ελλάδας. Αμεσα η ΕΥΠ έβαλε σε εφαρμογή τους μηχανισμούς πληροφόρησης και παρακολούθησης, με αποτέλεσμα πολύ σύντομα να καταλήξει στον 50χρονο από τη Συρία, διαπιστώνοντας πως το διαμέρισμά του τελικά ήταν το στρατηγείο για τη διακίνηση των παράτυπων μεταναστών. Ο 50χρονος συνελήφθη στα τέλη Νοεμβρίου από στελέχη του Λιμενικού Σώματος που ειδοποιήθηκαν και συνεργάστηκαν με τους πράκτορες της ΕΥΠ.