Το νέο σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ για την Κρήτη - Οι ανακοινώσει Χρυσοχοϊδη - Αναλυτικά όλα τα μέτρα - Real.gr

Τη μόνιμη παρουσία του ελληνικού FBI στην Κρήτη, αλλά και τα νέα μέτρα για την οπλοκατοχή, ανακοίνωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

Τους επτά άξονες της νομοθεσίας που θα ψηφιστεί τις επόμενες μέρες, καθώς και την αναβάθμιση κι ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών στο νησί για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και της οπλοφορίας, αλλά και τις βεντέτες και το έθιμο με τις μπαλοθιές παρουσίασε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου, στέλνοντας μήνυμα αποφασιστικότητας, όπως είπε χαρακτηριστικά και επαναλαμβάνοντας ότι αυτό έχει ζητήσει και ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Δεν θα κάνουν κουμάντο στο νησί οι τοπικές μαφίες και οι νταήδες και ας το βάλουν καλά στο μυαλό τους» τόνισε με έμφαση ο υπουργός και πρόσθεσε: «Δεν θα αφήσουμε να αμαυρώνουν αυτό τον υπέροχο τόπο, τον ιστορικό τόπο η παραβατικότητα, η οπλοκατοχή και η βία. Το ποτήρι ξεχείλισε εδώ και καιρό. Μετά τις ακρίδες του ΟΠΕΚΕΠΕ, ήρθαν και οι δολοφόνοι να τρομοκρατήσουν τους απλούς πολίτες που θέλουν να ζήσουν ήρεμα και ειρηνικά».

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του κ. Χρυσοχοΐδη, οι αλλαγές στην νομοθεσία είναι οι εξής:

1. Κακουργηματική ποινή για παράνομη κατοχή, ή μεταφορά πυροβόλου όπλου, με πολύ συγκεκριμένο προσδιορισμό του είδους του πυροβόλου όπλου.

2. Κακουργηματική ποινή για υποτροπή του δράστη, δηλαδή κάθειρξη έως 10 ετών σε περίπτωση που έχει ξαναδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα του ν. 2168/93 (περί όπλων) εντός δεκαετίας. Η ποινή εκτίεται (δεν θα μετατρέπεται και δεν θα έχει αναστέλλουσα δύναμη η έφεση).

3. Πρόβλεψη επιβαρυντικών περιστάσεων: π.χ. υποτροπή σε περίπτωση πλημμελήματος, χρήση όπλων σε περιπτώσεις ζωοκλοπής, παράνομης βίας, εκβίασης (η ποινή εκτίεται).

4. Επιβολή περιοριστικών όρων από Εισαγγελικό Λειτουργό σε περίπτωση κινδύνου ζωής, όταν υπάρχει φιλονικία μεταξύ προσώπων ή ομάδων (με βάση οικογένεια, φυλή, χρώμα, εθνική ή εθνοτική καταγωγή, θρησκεία) όπως π.χ. απαγόρευση επικοινωνίας, προσέγγιση χώρων κατοικίας, παράδοση οπλισμού, εμφάνιση στο Α.Τ. κ.ά.

5. Αναθεώρηση του πλαισίου και επανεξέταση έκδοσης αδειών σκοποβολής.

6. Ειδική διάταξη για απαλλαγή (δηλαδή για μη επιβολή ποινής) όποιου παραδίδει τον οπλισμό του εκουσίως στην αστυνομία, εν όψει αυστηρών ελέγχων.

Σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα τις μπαλωθιές, προβλέπεται διεύρυνση των δημόσιων χώρων όπου η οπλοκατοχή και η οπλοφορία αποτελεί κακούργημα, ώστε να συμπεριληφθούν και οι κοινωνικές εκδηλώσεις με μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων, όπως οι εμποροπανήγυρεις και οι γαμήλιες εκδηλώσεις.

Για την ενίσχυση της αστυνομίας στην Κρήτη, ο υπουργός τόνισε ότι αναβαθμίζεται σε Υποδιεύθυνση το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (του Ελληνικού FBI, όπως είπε) το οποίο θα στελεχωθεί με επιπλέον προσωπικό και θα ενισχυθεί οικονομικά για να έχει πλήρη επιχειρησιακή και αποτελεσματική λειτουργία.

Σε ό,τι αφορά το μακελειό στα Βορίζια, ο κ. Χρυσοχοΐδης επισήμανε ότι η αστυνομία έκανε πολύ καλά τη δουλειά της και ότι θα φτάσει μέχρι το τέλος την εξιχνίαση. Χαρακτηριστικά τόνισε: «Εμείς δεν πρόκειται να φοβηθούμε κανένα και πρωτίστως αυτούς που νομίζουν ότι θα επιβάλουν το δικό τους δίκιο σε βάρος των υπολοίπων… Είναι κρίμα για ένα τόσο φωτεινό τόπο με τόσο προκομένους ανθρώπους να υπάρχουν αυτές οι μαύρες κηλίδες που δημιουργούν τόσα προβλήματα κατά καιρούς».

Όσο για το σχόλιο του Άδ. Γεωργιάδη για την οπλοκατοχή, ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε ότι δεν συμμερίζεται τέτοιες απόψεις.

