Netflix: Έκλεισε η συμφωνία «μαμούθ» για εξαγορά της Warner Bros. - Real.gr

Το Netflix θριάμβευσε στον πόλεμο των προσφορών για την Warner Bros. και το HBO, ανακοινώνοντας μια συμφωνία που θα μπορούσε να συνδυάσει δύο από τους τρεις μεγαλύτερους streamers, με ένα από τα μεγαλύτερα παραδοσιακά κινηματογραφικά και τηλεοπτικά στούντιο.

Εάν η συμφωνία εγκριθεί, θα αναδιαμορφώσει ριζικά το Χόλιγουντ σε μια ασταθή στιγμή για την επιχείρηση ψυχαγωγίας.

Αλλά πρώτα θα υποβληθεί σε εντατική κανονιστική αναθεώρηση στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.

Συγχώνευση γιγάντων

Το Netflix ανακοίνωσε την τεράστια συμφωνία με την Warner Bros. Discovery το πρωί της Παρασκευής (05/12). Συμφώνησε να αγοράσει το θρυλικό τηλεοπτικό και κινηματογραφικό στούντιο και τα περιουσιακά του στοιχεία όπως η υπηρεσία streaming HBO Max, για 72 δισεκατομμύρια δολάρια, συν το χρέος.

Η ανακοίνωση συγκλόνισε το Χόλιγουντ και διέλυσε τις προσδοκίες για τα επόμενα βήματα της Warner Bros. Discovery, η οποία είναι επίσης η μητρική εταιρεία του CNN.

Η Warner Bros. Discovery (WBD) δήλωσε ότι προχωρά με τα σχέδιά της να χωριστεί σε δύο, εισηγμένα στο χρηματιστήριο, μισά το 2026. Μόλις τεθεί σε ισχύ η διάσπαση, το Netflix σκοπεύει να αποκτήσει το μισό της Warner. Το άλλο μισό, η Discovery Global, θα στεγάσει το CNN και άλλα καλωδιακά κανάλια.

Η WBD αναμένει τώρα ότι η διάσπαση θα τεθεί σε ισχύ το καλοκαίρι του 2026.

Ωστόσο, αυτή η ιστορία της συγχώνευσης των μεγάλων μέσων ενημέρωσης δεν έχει τελειώσει ακόμα. Η Paramount και η Comcast, οι άλλοι κολοσσοί των μέσων ενημέρωσης που είναι γνωστό ότι έχουν υποβάλει προσφορές για την WBD, ενδέχεται να συνεχίσουν να επιδιώκουν την εταιρεία.

Today, Netflix announced our acquisition of Warner Bros. Together, we’ll define the next century of storytelling, creating an extraordinary entertainment offering for audiences everywhere. https://t.co/rXPFMNIs1A pic.twitter.com/0pdsMUEob8 — Netflix (@netflix) December 5, 2025

Απροσδόκητη τροπή των γεγονότων

Για αρκετές εβδομάδες, η Paramount θεωρούνταν το φαβορί στη δημοπρασία για την WBD. Τα στελέχη της Paramount, που θέλουν να αγοράσουν όλη την WBD -συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών στοιχείων της καλωδιακής τηλεόρασης- εξέφραζαν εμπιστοσύνη για την πρόταση συγχώνευσής τους και την αμοιβαία επωφελή σχέση τους με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Αλλά το Netflix εξέπληξε πολλούς με τις τολμηρές προσφορές του. Ο γίγαντας του streaming υπέβαλε δύο προτάσεις νωρίτερα αυτή την εβδομάδα που τον έφεραν μπροστά από τις προσφορές της Paramount, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

(AP Photo/Jenny Kane, File)

Επιπλέον, το Netflix συμφώνησε με την ίδια δαπανηρή αμοιβή διάλυσης που πρότεινε η Paramount, ανέφερε μία από τις πηγές. Αυτό σημαίνει ότι ο υποψήφιος αγοραστής θα πληρώσει στην WBD δισεκατομμύρια δολάρια εάν η συμφωνία δεν ολοκληρωθεί.

Αυτό είναι κρίσιμο επειδή ο μεγαλύτερος παράγοντας «Χ» είναι η έγκριση των ρυθμιστικών Αρχών. Η κυβέρνηση Τραμπ θα εξετάσει οποιαδήποτε συναλλαγή μεταξύ του Netflix και του WBD, και ορισμένοι αναλυτές αναμένουν να ακολουθήσει πολιτική και νομική μάχη. Ήδη ορισμένοι Αμερικανοί πολιτικοί έχουν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με την πιθανή ενοποίηση.

«Η φιλοδοξία του Netflix να αγοράσει την πραγματική ανταγωνιστική απειλή του -την επιχείρηση streaming του WBD- θα πρέπει να σημάνει συναγερμό στις Αρχές επιβολής της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας σε όλο τον κόσμο», έγραψε ο γερουσιαστής Μάικ Λι στο X. «Αυτή η πιθανή συναλλαγή, εάν υλοποιηθεί, θα εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τον ανταγωνισμό – ίσως περισσότερο από οποιαδήποτε συναλλαγή έχω δει εδώ και περίπου μια δεκαετία».

Ωστόσο, τα στελέχη του Netflix θα υποστηρίξουν ότι τα περιουσιακά στοιχεία είναι συμπληρωματικά και ότι η συμφωνία θα δημιουργήσει «περισσότερες ευκαιρίες για την δημιουργική κοινότητα», όπως ανέφερε η εταιρεία σε δελτίο τύπου το πρωί της Παρασκευής.

Ο Γκρεγκ Πίτερς, συν-διευθύνων σύμβουλος του Netflix, δήλωσε ότι η Warner Bros. «έχει βοηθήσει στον ορισμό της ψυχαγωγίας για περισσότερο από έναν αιώνα» και «με την παγκόσμια εμβέλειά μας και το αποδεδειγμένο επιχειρηματικό μοντέλο μας, μπορούμε να εισαγάγουμε ένα ευρύτερο κοινό στους κόσμους που δημιουργούν – δίνοντας στα μέλη μας περισσότερες επιλογές, προσελκύοντας περισσότερους θαυμαστές στην καλύτερη υπηρεσία streaming μας, ενισχύοντας ολόκληρη τη βιομηχανία ψυχαγωγίας και δημιουργώντας μεγαλύτερη αξία για τους μετόχους».

Αυτό είναι το νόημα. Αλλά πολλοί κολοσσοί της βιομηχανίας ψυχαγωγίας έχουν ήδη εκφράσει αμφιβολίες.

Η Cinema United, μια εμπορική ένωση που εκπροσωπεί τους ιδιοκτήτες κινηματογράφων, δήλωσε ότι η συμφωνία «αποτελεί μια άνευ προηγουμένου απειλή για την παγκόσμια επιχείρηση προβολής», δεδομένης της γενικής αποστροφής του Netflix για τις κινηματογραφικές κυκλοφορίες.

Το Netflix, προβλέποντας αυτές τις αντιρρήσεις, δήλωσε την Παρασκευή ότι «αναμένει να διατηρήσει τις τρέχουσες δραστηριότητες της Warner Bros. και να αξιοποιήσει τα δυνατά της σημεία, συμπεριλαμβανομένων των κινηματογραφικών κυκλοφοριών ταινιών».

Αυτή η εξαγορά, τερματίζει ουσιαστικά έναν από τους μεγάλους ανταγωνισμούς της βιομηχανίας μέσων ενημέρωσης της τελευταίας δεκαετίας. Μια πρόσφατη έκθεση αναλυτών της Bank of America το έθεσε ως εξής: «Εάν το Netflix αποκτήσει την Warner Bros., οι πόλεμοι streaming έχουν ουσιαστικά τελειώσει. Το Netflix θα γίνει η αδιαμφισβήτητη παγκόσμια δύναμη του Χόλιγουντ πέρα ​​​​από ακόμη και την τρέχουσα υψηλή του θέση».