Το οπλοστάσιο που βρέθηκε στην Αργυρούπολη και στο χωριό του «πιστολέρο» της Greek Mafia - ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

11:29, 11/12/2025
Οπλοστάσιο τόσο στην Αργυρούπολη όσο και στο χωριό του γνωστού «πιστολέρο» της Greek Mafia βρέθηκε σε ειδική επιχείρηση της Αστυνομίας.
του Θεοδόση Πάνου

Η αρχή του τέλους για τη δράση τους ξεκίνησε ενάμιση μήνα πριν τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα από τη ρωσική μαφία, όταν μετά από την αποτυχημένη απόπειρα στα Ανω Λιόσια τον περασμένο Μάιο άρχισαν να τον παρακολουθούν στην ανατολική Μάνη που είχε βρει καταφύγιο μετά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του.

Τότε ο ίδιος τους αντιλήφθηκε και ενημέρωσε την αστυνομία για τις κινήσεις τους, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να καταφέρουν να αποτρέψουν τότε τη δολοφονία του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτιμάται ότι το κίνητρο στο τέλος για να βγάλουν από τη μέση τον Λάλα, και μάλιστα άνθρωποι της ρωσικής μαφίας, φαίνεται να ήταν αυτή η ενημερώση της αστυνομίας για τους υποψήφιους εκτελεστές του οι οποίοι όμως ανήκουν στη greek mafia που έχει θανάσιμη αντιπαλότητα με τη ρωσική μαφία.

