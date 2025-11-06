Το «ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ 2025» έρχεται για μία ακόμη χρονιά στο Μετρό του Συντάγματος - Real.gr

Στις 25 & 26 Νοεμβρίου, «Το Εργαστήρι» Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Α.με.Α, διοργανώνει για μια ακόμη χρονιά το «ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ 2025», στην αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων του μετρό Συντάγματος, από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.

Για τους γονείς και όλους τους φίλους των ατόμων με αναπηρία, το Πανηγύρι της Αγάπης είναι πλέον θεσμός. Ένας θεσμός που έχει στέρεα θεμέλια στις καρδιές μας, τη σκέψη μας, τη ζωή και τη δράση μας, αφιερωμένος αποκλειστικά στην υποστήριξη των ιδιαίτερων παιδιών μας.

Για 2 ημέρες οι επισκέπτες του Μετρό -και όχι μόνο- θα θαυμάσουν και θα διαλέξουν δώρα από τις χειροποίητες δημιουργίες των ωφελούμενών μας καθώς και από τη μεγάλη συλλογή προϊόντων, που προσφέρουν εταιρίες και ιδιώτες που στηρίζουν «Το Εργαστήρι».

Οπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου “σας καλούμε στο ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ για να ενισχύσουμε την προσπάθεια και τα όνειρα των δικών μας ανθρώπων, να τους υποστηρίξουμε όλοι μαζί να χτίσουν το μέλλον τους.

Ελάτε να ανανεώσουμε τους δεσμούς αγάπης και την υπόσχεση που μας συνδέει, για την ενίσχυση του προγράμματος των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, που στεγάζει τα όνειρα αυτών των ξεχωριστών ατόμων με τα τεράστια αποθέματα ψυχικής δύναμης και αισιοδοξίας.

Ελάτε για να αποδείξουμε για πολλοστή φορά ότι η ανθρωπιά και η αγάπη παραμένουν ανυπέρβλητες αξίες.

Σας περιμένουμε!”