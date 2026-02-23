Το πέταγμα… χαρταετών εμπόδιζε την προσγείωση αεροσκάφους στη Ρόδο - Real.gr

Το έθιμο του… χαρταετού ήταν η αιτία να καθυστερήσει η προσγείωση της πτήσης ΑΕΕ4379 της Aegean Airlines από το Αμβούργο στο διεθνές αεροδρόμιο Ρόδου «Διαγόρας», σήμερα, Καθαρά Δευτέρα (23/20)στις 14:20.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το όχημα επιτήρησης της πίστας (Follow me, car) ειδοποίησε τον πύργο ελέγχου για παρουσία χαρταετών σε χαμηλό ύψος στην περιοχή Ιαλυσού-Κρεμαστής (πριν το αεροδρόμιο) και μάλιστα, στην τελική ευθεία προσγείωσης του αεροσκάφους, κάτι για το οποίο ενημερώθηκε άμεσα ο κυβερνήτης του Α320, που έκανε δύο γύρους για ασφάλεια και προσγειώθηκε μισή ώρα αργότερα.

Για την απομάκρυνση των χαρταετών, ειδοποιήθηκε το Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού.