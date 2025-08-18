Το πιο αρωματικό γλυκό με σαβαγιάρ και βερίκοκο - Real.gr

\u0391\u03bd\u03b1\u03ba\u03b1\u03bb\u03cd\u03c8\u03c4\u03b5 \u03c4\u03bf \u03b1\u03c0\u03cc\u03bb\u03c5\u03c4\u03bf \u03ba\u03b1\u03bb\u03bf\u03ba\u03b1\u03b9\u03c1\u03b9\u03bd\u03cc \u03b3\u03bb\u03c5\u03ba\u03cc \u03bc\u03b5 \u03b2\u03b5\u03c1\u03af\u03ba\u03bf\u03ba\u03b1, \u03c3\u03b1\u03b2\u03b1\u03b3\u03b9\u03ac\u03c1 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b1\u03c1\u03c9\u03bc\u03b1\u03c4\u03b9\u03ba\u03cc \u03bb\u03b9\u03ba\u03ad\u03c1. \u0398\u03b1 \u03c4\u03bf \u03c6\u03c4\u03b9\u03ac\u03c7\u03bd\u03b5\u03c4\u03b5 \u03be\u03b1\u03bd\u03ac \u03ba\u03b1\u03b9 \u03be\u03b1\u03bd\u03ac!\r\n\r\n<a href="https://www.instyle.gr/lifestyle/tastestyle/to-pio-aromatiko-glyko-me-savagiar-kai/"><strong>\u0394\u03b9\u03b1\u03b2\u03ac\u03c3\u03c4\u03b5 \u03c4\u03bf \u03b4\u03b7\u03bc\u03bf\u03c3\u03af\u03b5\u03c5\u03bc\u03b1 \u03c3\u03c4\u03bf instyle.gr</strong></a>